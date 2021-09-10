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"Соседи регулярно справляют нужду на моем участке": Калашникова не может оправиться от шока

Певица не понимает, как найти управу на наглецов

Новость о том, что Анастасия Волочкова справила нужду под ёлочкой, разделила шоу-бизнес на два лагеря. Одни поддерживают балерину: мол, на своём участке она вольна делать все, что угодно. Другие же считают: Волочкова не должна позволять себе таких вольностей.

- Несмотря на то, что Настя пописала под ёлочку на своём участке, её соседей тоже можно понять, - вздыхает певица и актриса Анна Калашникова.

- Мне было бы тоже не особо приятно, если мой маленький сын видел, как соседка, пусть и очень красивая, справляет свою нужду у нас под окнами. Для этого все-таки есть отдельные места. Мы же все-таки люди!

Калашникова призналась: тема с соседскими испражнениями ей близка как никому другому. Звезда живёт в подмосковном доме. На территории есть не только роскошный сад, но и огород, где отец Калашниковой выращивает овощи для домашних застолий. Однако вот беда: соседи регулярно там испражняются.

 - Наши соседи завели котов породы курильский бобтейл, - рассказывает Анна. - Три огромных кошака, похожих на рысей. Предводитель у них - рыжий котяра по кличке Чипс. Эта шайка без проблем пробирается через наш забор. Главная беда – эти коты выбрали наш участок, как туалет. Откладывают у нас огромные кучи. Мы уже устали за ними убирать. А самое главное – от них исходит ужасный запах: дышать невозможно.

- Мой шестилетний сын Даня гоняет этих хулиганов, но они все равно к нам каждый день наведываются, - вздыхает Калашникова. – Я ходила к соседям, те обещали, что купят для своих котов специальные вольеры, чтобы они так свободно не разгуливали по территории. Обещать-то обежали, но терпим кошачьи испражнения мы по сей день.

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