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Ольга Бузова отдыхает в роскошном отеле в Турции

Звезда отправилась в жаркую страну на спор

Ольга Бузова начала неделю с отдыха в Турции. Звезда призналась, что махнула в жаркую страну на спор и собиралась всего 5 минут. В поездку шоу-вумен сопровождает её пиар-менеджер Антон Богуславский.

Судя по отметкам в Instagram Ольга выбрала для отдыха известную сеть роскошных отелей, которую выбирают многие звезды. Бузова наслаждается солнцем и тёплым Средиземным морем, которые сейчас максимально прогрето. До этого «работящая пчёлка» отдыхала на греческих островах, выбрав самые дорогие — Санторини и Миконос.

Напомним, что недавно Турция изменила правила въезда для привитых, теперь в страну пускают только туристов, вакцинированных «Спутником V” или с ПЦР-тестом. 

Рубрика: Шоу-бизнес

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