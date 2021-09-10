"Никто из подружек не жаловался!" Сын Сафронова доказал Кравец силу своей потенции

Знаменитый сын Никаса Сафронова Лука неожиданно оказался в центре нового скандала. Светская львица Алёна Кравец набросилась на пианиста, раскритиковав его за внешний вид. Алёнушка заявила, что Лука слишком полный. А потом звезда "Пусть говорят" намекнула: мол, из-за больших размеров у него могут быть проблемы с потенцией.

- У людей с большими габаритами всегда потенция хромает, - заявила Алёна. – Луке надо худеть. Причём, срочно. Я сама готова отвести его за руку в специализированную клинику. Нельзя так разъедаться. Это очень опасно для здоровья. В том числе и психологического. Мужчине очень трудно быть одному. Боюсь, что Лука так и будет в холостяках ходить.

Сын Сафронова игнорировать выпады Кравец в свою сторону не стал. И через наших корреспондентов рассказал Алёнушке о своей потенции всю правду.

- Эта новость застала меня в Турции, где я провожу свой отдых среди большого количества обнаженных привлекательных женщин, - говорит Лука. - Я пользуюсь и всегда пользовался большим успехом у женского пола. Более того, я не знаю порой, как прятаться от восхищенных взглядов со стороны дам совершенно разной комплекции.

Лука понимает: Кравец нападает на него не случайно. Светской львице, которая не проработала ни одного дня в своей жизни, просто нечем заняться. ​

- Алёна Кравец, как и другие подобные ей девушки, меня всегда поражали, - вздыхает сын Сафронова. – Они ничего не делают, при этом​ разбираются во всех вопросах. Пока Кравец говорит, я работаю. С пяти лет профессионально занимаюсь музыкой, у меня 16 международных наград и титулов. Чем может похвастать Кравец кроме того, что бесконечно перебегает из одной студии ток-шоу в другую?

Знаете, когда на меня нападают, я всегда внимательно изучаю тот объект, который говорит обо мне нелестные слова. Пытаюсь понять мотивы. Как правило, нападки в мой адрес звучат после того, как у этого человека происходит что-то грустное и печальное в жизни. За счёт негатива в мой адрес они заставляют себя отвлечься от своих проблем. Думаю, у Кравец их немало.

Сын Сафронова не исключает, что Кравец нападает на него и по другой причине. Алёнушка слывёт большой любительницей интимных утех. Видимо, таким образом она хочет затащить Луку в койку.

- С её стороны в мой адрес уже давно поступают недвусмысленные намёки на более близкое и тесное знакомство, - говорит Лука. - Мне это, конечно, льстит. Потому что, не смотря на свои весьма почтенные годы, Алёна на фотографиях выглядит притягательно. Но в реальной жизни, конечно, ситуация более плачевна. При росте в 1 метр и 72 сантиметра она весит чуть больше сорока килограммов.

У меня большие, сильные и очень разработанные долгими годами тренировок руки. Я боюсь, что просто не почувствую тех форм, которые Алена увеличивает на своих фотографиях. В общем, в спектр моих интересов она пока не попадает. Конечно, как и любую женщину с высоким самомнением, Кравец это сильно расстраивает. Знаете, есть поговорка: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей!»

Что касается потенции, то Алена за неё может не волноваться. Ещё никто из моих многочисленных подружек не жаловался! Хотя многое зависит от умения девушки. Вон, куклы для взрослых на фотографиях тоже хорошо выглядят, а погложешь в постель такую, да и зарыдаешь в подушку от бессилия!

Хотя, возможно, Алена готовит в моем лице партию своей дочери. Как Маликов или Кафельников в своё время. И, видя во мне потенциал и мужские качества, хочет, чтобы я был ещё более прекрасен. Тогда как мать её можно понять и простить. Как бы там ни было об этом говорить ещё рано. А за это время я могу измениться. Все в моих руках.