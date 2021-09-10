Макеева вытягивает из Малахова деньги: частный детектив рассказал правду о тайных отношениях актрисы

Анастасия Макеева вновь оказалась в центре скандала. Нынешний муж актрисы Роман Мальков неожиданно заявил в своих социальных сетях, что их с Настей атакуют журналисты Андрея Малахова и не дают им никакого покоя. Впрочем, частный детектив Максим Заболотный уверен: дело обстоит совершенно по-другому. Об этом он рассказал нашим корреспондентам.

– Настя возмущается из-за расследования по поводу одного из его тайных романов, – рассказывает частный детектив. – Два с половиной года она имела отношения с человеком-невидимкой по имени Артемий Романов. Настя вела с ним весьма откровенную переписку, принимала щедрые подарки, например, дорогие сумки. Он оплачивал ей поездки в Дубаи. При этом она ни разу его не видела. Мама Макеевой, кстати, била тревогу из-за этого. Я нашел сообщников тайного возлюбленного Анастасии Макеевой, предоставил программе досье на них. Команда Малахова сработала слаженно и профессионально. Продюсер программы Феликс со съемочной группой вылетел в Анапу – там живет сообщница Романова, которая выполняла задания от тайного возлюбленного Макеевой и передавала ей от него подарки. Ситуация на самом деле крайне запутанная. Но мы вместе с сотрудниками Андрея Малахова приложили немало усилий, чтобы тайное стало явным.

Почему же Настя так негодует из-за того, что журналисты Малахова пытаются найти Романова? Все оказалось весьма прозаично. ​

– Она просто вытягивает из команды Малахова деньги, – считает Максим. –Хочет повышенный гонорар за свое участие в программе (за съемки свадебных выпусков по некоторым данным звезда получила 2 млн рублей, но ей этого, видимо показалось мало – авт.) Конфликт с Феликсом тоже начался, кстати, из-за этого. На мой взгляд, Настя поступает крайне некрасиво. Потому как она сама должна быть заинтересована в том, чтобы вывести экс-возлюбленного на чистую воду. Ведь, помимо Макеевой, у него есть и другие жертвы. Ей надо бы извиниться и перед Андреем, и перед Феликсом, и перед другими сотрудниками программы, а не лить на них грязь.

Максим уверяет: несмотря на протесты Макеевой, журналистское расследование будет продолжено.

– Мы вместе с командой Андрея Малахова нашли новые сенсационные данные о тайном возлюбленном Анастасии, – продолжает Максим. – Такого, поверьте, не ожидал никто. Будет удивлена и сама Настя. В новом выпуске программы обязательно их обнародуем.