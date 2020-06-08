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За гранью: Соседов возмущен дерзкой выходкой Бузовой

Певица решила оставить музыкального критика без еды

Сергей Соседов стал ведущим собственного шоу "За гранью" на НТВ. К съемкам он приступил сразу после возвращения из Белоруссии, где был наставником музыкального проекта "X-фактор". В Минске Сережа работал вместе с Ольгой Бузовой, которая шокировала его своим предложением.

К Бузовой Соседов всегда относился прохладно. Сергей уверял, что у Оли нет выдающегося таланта. Мол, ее популярность – лишь стечение обстоятельств. Впрочем, работая с ней на одном проекте, Соседов свое мнение о Бузовой поменял.

- Оля – невероятная трудяга, настоящий пахарь, - рассказывает Сергей. – Было видно, что она пришла на проект не просто так: старалась во все вникать, отдавая всю себя. Что вы! Она была готова работать без перерыва.

- Между съемками нам, наставникам, полагался один час на обед, - продолжает Сергей. – Оля предложила: «Давайте будем работать без перерыва!». Я ей сразу сказал: «Нет, Оля, так не пойдет. А то я упаду и будете собирать меня по частям. Без обеда у меня не только нога отвалится!» Бузова была вынуждена согласиться с моим мнением. Поэтому мы час обедали. Но все равно выдержать съемочный процесс было непросто. Под конец съемок у меня был просто упадок сил! Я вернулся в Москву совершенно больной. Два дня лежал, не поднимаясь с кровати! Но мы сделали большое дело. Я думаю, белорусскому зрителю понравится наш проект.

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