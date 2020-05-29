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"Правильные пацаны носят бейсболку набекрень!" Пьер Нарцисс и Волощук С.Д. подрались на съемках клипа.

Разнимать музыкантов приехала полиция

Фото: Личный архив Пьера Нарцисса

Настоящим скандалом закончились съемки клипа с участием певца Пьера Нарцисса. Артист подрался со своим коллегой Сергеем Волощуком прямо перед тем, как войти в кадр. На съемочную площадку приехала полиция. Подробности выяснил Sobesednik.ru. 

Сергей Волощук – лидер набирающей популярность рок-группы «Волощук С.Д». Коллектив «выстрелил» два года назад с песней «Не пытайся быть хорошим», посвященной школьникам. Сергей уже успел подружиться со многими представителями шоу-бизнеса, а некоторых из них он приглашает сниматься в своих клипах. В это число попал и знаменитый выпускник «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс. Однако, съемочный процесс у коллег не задался. 

- Камнем преткновения стало банальное нежелание музыкантов уступать друг другу в определенном моменте, - поведали нам очевидцы. – Пьер Нарцисс сказал Волощуку С.Д., что у него неправильная бейсболка и ее надо носить набекрень. Сергей ответил ему, что является доктором наук и сам знает, что и как ему носить. Чтобы еще больше задеть Пьера, Волощук сказал, что тот неправильно машет руками и правильные пацаны так не делают.

Фото: Личный архив Волощука С.Д.

Пьер не стерпел таких заявлений, началась стычка. Вскоре перепалка переросла в поединок, разнимать который принялись режиссер и другие участники съемочного процесса. Когда стало ясно, что музыканты не желают останавливаться, собственники помещения, где все это происходило, вызвали полицию.

- Я общался с ним интеллигентно и дружески, как профессор, - рассказал Sobesednik.ru Сергей Волощук. – А он корчил из себя бывалого пацана. Я решил, что так дело не пойдет. Хоть я и профессор, но тоже бейсболку носить умею. Понимаю, что творческий процесс захватывает и увлекает, но забываться нельзя. Пьер ушел в работу с головой и не заметил, как переступил черту.

К счастью, конфликт удалось уладить без серьезных последствий.

- Я рад, что хоть и с помощью полиции, но в итоге мы все же достигли взаимопонимания, - пояснил артист. – Я очень ценю Пьера Нарцисса и особенно его умение гнусавым рэперским голосом читать тексты, ведь это не просто!

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