"Правильные пацаны носят бейсболку набекрень!" Пьер Нарцисс и Волощук С.Д. подрались на съемках клипа.

Настоящим скандалом закончились съемки клипа с участием певца Пьера Нарцисса. Артист подрался со своим коллегой Сергеем Волощуком прямо перед тем, как войти в кадр. На съемочную площадку приехала полиция. Подробности выяснил Sobesednik.ru.

Сергей Волощук – лидер набирающей популярность рок-группы «Волощук С.Д». Коллектив «выстрелил» два года назад с песней «Не пытайся быть хорошим», посвященной школьникам. Сергей уже успел подружиться со многими представителями шоу-бизнеса, а некоторых из них он приглашает сниматься в своих клипах. В это число попал и знаменитый выпускник «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс. Однако, съемочный процесс у коллег не задался.

- Камнем преткновения стало банальное нежелание музыкантов уступать друг другу в определенном моменте, - поведали нам очевидцы. – Пьер Нарцисс сказал Волощуку С.Д., что у него неправильная бейсболка и ее надо носить набекрень. Сергей ответил ему, что является доктором наук и сам знает, что и как ему носить. Чтобы еще больше задеть Пьера, Волощук сказал, что тот неправильно машет руками и правильные пацаны так не делают.