Никаса Сафронова требуют уволить с работы

Из-за знаменитого художника Никаса Сафронова разразился скандал. Не так давно живописец был назначен на должность декана факультета культуры и искусства Ульяновского госуниверситета. Однако уже столкнулся с угрозой увольнения. Часть жителей Ульяновска недовольна новым назначением Никаса. Шквал негодования звучит как в свой адрес, так и в адрес ректора университета, предложившего Сафронову эту работу.

Главный аргумент противников звёздного декана — то, что Сафронов постоянно проживает в Москве. Мол, эта должность подразумевает регулярное посещение места работы. Противники художника обвиняют его также в том, что он данное назначение воспринимает как получение ещё одной регалии к уже имеющимся. Они сравнивают Сафронова с Леонидом Брежневым, который тоже был неравнодушен к разного рода медалям и званиям.

Между тем сам Никас объясняет: предложение возглавить факультет в университете было для него полной неожиданностью – хотя он уже многие годы является профессором в УлГУ, читает лекции студентам, поддерживает талантливых учеников, выплачивая им именную стипендию.

- Сегодня мой родной Ульяновский регион начинает развиваться во всевозможных аспектах, в том числе в плане культуры и искусства, и я намерен помочь ему в этом, - объясняет свое решение Сафронов. – Я вижу, что команда губернатора Алексея Русских готова реализовывать большие творческие планы. Они созвучны моему мнению о возможности нового витка развития культуры и образования в области, об интеллектуальном совершенствовании жителей области. И я знаю, что могу этому способствовать, могу делиться своими знаниями и навыками.

- Конечно же, теперь я буду приезжать в Ульяновск намного чаще, - продолжает Никас. – Вероятно, часть занятий со студентами переведу в онлайн – как показал опыт пандемии, удалённый формат общения при определённых условиях ничем не хуже офлайна.

Я не понимаю, почему моё назначение вызвало такую реакцию? Учёная степень профессора обязывает меня преподавать – и где ещё, как не в моем родной Ульяновске, мне это делать? Я давно уже преподаю в университете, а сейчас понимаю, что готов взять на себя ещё больше ответственности по подготовке будущих специалистов в области культуры и искусства, готов открывать своё мастерство студентам.

Я многого достиг в этой жизни, получил колоссальный опыт, практиковал различные стили живописи, совершенствовался в них – и сейчас я абсолютно открыт для студентов, мне хочется делиться с ними своими знаниями.