"Фирсов и вранье - две части одного целого": дочь Легкоступовой рассказала о "примирении" с последним мужем мамы

Несколько месяцев назад дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль отказалась участвовать в ток-шоу, посвященных ее знаменитой матери. Теперь за всех отдувается последний муж звезды, яхтсмен Юрий Фирсов. В недавнем выпуске "Пусть говорят" он заявил, что Анэтта звонила ему с предложением о перемирии. В интервью нашему изданию дочка легендарной артистки рассказала, что было на самом деле.

- Я действительно уже на протяжении нескольких месяцев не участвую в ток-шоу о моей маме, - вздыхает девушка. - Считаю, что память о ней должна быть светлой. На мой взгляд, о моей маме должны вспоминать как о творческом человеке, как о народом любимой артистке, которая исполняла прекрасные песни. Моя мама – человек солнце. Она всегда старалась всем идти на встречу, всем помогать. И мне так неприятно, что сейчас ее имя все равно продолжают ворошить в скандальном ключе. Это все ужасно, отвратительно и мерзко в моем понимании.

- Фирсов говорит, что ты ему звонила и предлагала мировую. Почему до сих пор не пришли к общему знаменателю?

- Я никому не звонила.

- Он об этом говорил в эфире Первого канала. Неужели сорвал?

- Поймите: Фирсов и враньё – это две части одного целого. Конечно, он врет. Когда человека просят показать доказательства твоего общения, он может хоть что-то показать, правильно? А когда доказательств нет и показывать нечего. Сказать можно все, что угодно. Фирсов может сказать, что он с Принцессой Дианой, царствие ей небесное, тоже на связь выходил. Юрий - не тот человек, с которым бы на связь выходила я сама. У меня есть адвокат, который, если будет нужно, проведет переговоры с адвокатом Юрия. Фирсов показал себя не тем человеком, с которым можно вступать в переговоры.

- Именно поэтому ты не отвечаешь на сообщения, которые он тебе пишет?

- А он мне ничего не пишет. Ни одного сообщения от него не приходило в последнее время. Я знаю, что он показывает сообщения в эфире программ, которые он якобы мне посылает. Но мне они не приходят. Не знаю, кому он пишет. Мне пришло сообщение только от сына Юрия Фирсова, который написал: «Отец готов к примирению». Я ответила, что говорить о примирении неправильно. Можно как-то контактировать, чтобы в будущем урегулировать вопросы, которые остались необсужденными. Например, в плане наследства. На этом все.