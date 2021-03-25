"Буду Барби до 50 лет": Яна Рудковская морит себя голодом

Яна Рудковская всегда стройна, свежа и подтянута. Продюсер подчеркивает: никаких пластических операций она не делала. Яна занимается спортом и активно следит за своим рационом. В последнее время Рудковская и вовсе стала морить себя голодом. Об этом жена Евгения Плющенко рассказала нашим корреспондентам.

- Я фактически ничего не ем. Листья салата могу себе позволить, курочку, - перечисляет Яна. – И то маленький кусочек, Конечно, в таком режиме очень тяжело жить, а что делать? Другого выхода у меня нет. Я сейчас ем очень мало реально. И не потому, что я не хочу, что у меня нет аппетита. Конечно, я хочу. Но я отдаю себе отчет в том, что после сорока лет очень сложно держать фигуру.

- Ко мне сейчас все подходят и говорят: «Как же ты круто выглядишь! Ты просто как кукла Барби», - продолжает звезда. - Мне так приятно слышать в свой адрес такие комплименты. Мне хочется до полтосика (50 лет - Прим. Sobesednik.ru) куклой Барби побыть. Поэтому я сейчас ограничиваю себя реально во всем. Пятьдесят стукнет и можно будет расслабиться.

- Женя не ругает вас за такое питание?

- Нет. Он ничего не говорит мне по поводу моего рациона. Он уже привык. А сам, конечно, он питается хорошо.

Рудковская признается: несмотря на скудное питание, дел у нее по-прежнему много. Она занимается организацией ледовых шоу Евгения Плюшенко, курирует дела Димы Билана, а сейчас еще ввязалась в стройку.

- У меня дома сейчас идет ремонт, - рассказывает Яна. – Решила расширить свою гардеробную. Она у меня и так очень большая, а я сейчас решила ее сделать еще больше. Потому что у меня уже все там не помещается.

Гардеробная Рудковской занимает почти целый этаж дома. Здесь и роскошные платья, и дорогущие туфли и, конечно же, сумочки. На любой вкус и цвет. На новую одежду и аксессуары Яночка денег не жалеет.

- Вещей у меня действительно очень много, - говорит Рудковская. – Некоторые платья я храню долго как жемчужины коллекции. Мне жалко с ними расставаться. Есть и такие, которые я спустя время отдаю на благотворительность. А некоторые ношу постоянно, потому что они мои самые любимые.