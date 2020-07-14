Айза Долматова: "Спасибо Африке за гайморит"
Телеведущая и блогер рассказала о своем участии в новом проекте «ТНТ» «Звезды в Африке», а также вспомнила пост, после которого ей до сих пор стыдно
Новый проект зрители увидят уже 19 сентября. Побеждать свои страхи в Африку отправились многие известные личности, среди которых Айза Долматова, Анна Хилькевич, Виктория Боня, Митя Фомин, Светлана Пермякова и другие.
- Когда я услышала слово «Африка», то не раздумывая согласилась на участие в проекте, только потом узнала, что там буду делать, - рассказывает Айза. - Мы приехали в ЮАР - это немного другая Африка – богатая, где живут и занимаются бизнесом много европейцев. Там было достаточно холодно по ночам +8 градусов, учитывая, что днем температура достигала тридцати градусов. У меня обострился гайморит, который я все еще лечу. Спасибо Африке, - скоро у меня будет операция.
- Какой из экстремальных проектов сложнее, «Звезды в Африке» или «Форт Боярд»?
- Однозначно, в Африке было сложнее, ведь в «Форт Боярд» тебе даже не дают подумать, а просто бросают в очередное испытание, а тут ты знаешь, что тебя ждет, нагнетают обстановку, скажем так.
- Какая у вас мечта, если говорить о работе на телевидении?
- Я бы хотела вести какую- нибудь передачу, которая шла бы в час ночи на популярном канале, где умные люди обсуждают хорошие книги, в том числе с участием писателей из разных стран мира.
- Как вы достигли такой близкой связи с детьми, учитывая, что вы работаете, да и о себе не забываете?
- Да, у меня отличные сыновья, у нас с ними какая- то феерическая связь. Дело в том, что детей я ставлю всегда на первое место. Все, кто меня окружает, не дадут соврать, для меня мои дети – номер один. К тому же. я им рассказываю о себе все: о работе, о личной жизни, делюсь с ними как своими победами, так и промахами.
- Вы часто на эмоциях пишете откровенные посты в «Инстаграм», о чем жалеете больше всего?
- Слава Богу, что у меня очень плохая память, поэтому так и не вспомню, о чем из написанного мною в «Инстаграм» я жалею. Хотя.. Как-то я написала, что не хочу работать на ТВ, в тот момент я сильно болела и была очень уставшей. Этими своими словами я разочаровала человека, которого глубоко уважаю – Николая Картозия ( генеральный директор телеканалов «Пятница!» и «Суббота». Именно эти телеканалы транслировали шоу «супер Айза» и «Любовь на выживание», где Долматова была ведущей, - прим.ред.). Мне очень хочется перед ним извиниться.