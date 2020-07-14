Айза Долматова: "Спасибо Африке за гайморит"

- Какая у вас мечта, если говорить о работе на телевидении?

- Я бы хотела вести какую- нибудь передачу, которая шла бы в час ночи на популярном канале, где умные люди обсуждают хорошие книги, в том числе с участием писателей из разных стран мира.

- Как вы достигли такой близкой связи с детьми, учитывая, что вы работаете, да и о себе не забываете?

- Да, у меня отличные сыновья, у нас с ними какая- то феерическая связь. Дело в том, что детей я ставлю всегда на первое место. Все, кто меня окружает, не дадут соврать, для меня мои дети – номер один. К тому же. я им рассказываю о себе все: о работе, о личной жизни, делюсь с ними как своими победами, так и промахами.

- Вы часто на эмоциях пишете откровенные посты в «Инстаграм», о чем жалеете больше всего?

- Слава Богу, что у меня очень плохая память, поэтому так и не вспомню, о чем из написанного мною в «Инстаграм» я жалею. Хотя.. Как-то я написала, что не хочу работать на ТВ, в тот момент я сильно болела и была очень уставшей. Этими своими словами я разочаровала человека, которого глубоко уважаю – Николая Картозия ( генеральный директор телеканалов «Пятница!» и «Суббота». Именно эти телеканалы транслировали шоу «супер Айза» и «Любовь на выживание», где Долматова была ведущей, - прим.ред.). Мне очень хочется перед ним извиниться.