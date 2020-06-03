Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:45

Волочкова виновата: вскрылись жуткие подробности развода Гогена с пожилой женой

Солнцев уверяет: перед походом к Малахову жена его избила из-за балерины

Гоген Солнцев не скрывает: к Андрею Малахову его пожилая супруга Екатерина Терешкович пошла неспроста. Незадолго до появления в студии у шоумена случился серьёзный конфликт с женой из-за Анастасии Волочковой.

- Да, мы сидели с Катей и обсуждали Настю Волочкову, которая пописала под ёлочкой, - рассказывает Гоген. - Она говорила: «Настя сходит с ума. Как так можно?». А я ей отвечаю: «Так у тебя ещё хуже поступки!» И стал показывать ей видеоролики, на которых она - пьяная.

Катя вышла из себя, накинулась на меня, разбила телефон… После этого уехала в неизвестном направлении. Я не стал её удерживать, потому что мне надоело это всё самому. А вскоре она появилась в студии Андрюши Малахова, который, кстати, всегда нас поддерживал.

- То есть вы разводитесь из-за Волочковой?

- Это было последней каплей. Я устал, понимаете? Я хочу спокойной жизни. Все это время я верил, что у нас с Катей все будет хорошо, что мы сможем побороть её зависимость и заживём счастливой жизнью. Друзья говорили, что я – сумасшедший, что Катя никогда не исправится. Но я делал все для этого, холил её и лелеял.

- Кто тебя сейчас поддерживает?

- Моя подруга Лидия. Она говорит, что мне нужно только радоваться, что Катя сообщила в студии Андрюши о разводе. Хотя Лида не верит, что Катя исчезнет из моей жизни навсегда. Считает, что Терешкович сейчас просохнет и опять приползёт на коленях просить прощения. Но я её не прощу. С меня достаточно унижений!

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 2 дня назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Общество 1 день назад

В тюрьму за вирус: В России за три года нет ни одного оправдательного приговора по статье о заражении ВИЧ

Общество 2 дня назад

Цирк с конями: Как корреспондент "Собеседника" полюбил Жириновского за 500 рублей

Расследование 2 дня назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 5 дней назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 5 дней назад

Кто убил отца Александра Меня?

Туризм 4 минуты назад

Интерактивная карта путешественника в ковидную эпоху

Шоу-бизнес 15 минут назад

"Не удержался": Басков прилюдно расцеловал ноги Судзиловской (фото)

Культура и ТВ 18 минут назад

Андрей Малахов расстроился из-за увольнения дизайнера Бартенева из галереи "ЗДЕСЬ на Таганке"

Шоу-бизнес 25 минут назад

Будет с изюминкой: дочка Легкоступовой рассказала о памятнике для мамы

Шоу-бизнес 1 час назад

"Такого удара от старухи я не ожидал": Гоген Солнцев впервые прокомментировал развод с Терешкович

Культура и ТВ 1 час назад

Фильм "Адъютант его превосходительства" подозревали в обелении Белой армии

Шоу-бизнес 1 час назад

Дмитрия Шепелева застыдили за громкие слова о карьере ради детей

Шоу-бизнес 1 час назад

Алёна Свиридова: Переболела ковидом в Намибии

Шоу-бизнес 1 час назад

Наталья Бочкарева: Свои яйцеклетки замораживать не планирую

Культура и ТВ 1 час назад

Хайруллина и Виторган в спектакле о Чаплине и Михоэлсе

Шоу-бизнес 2 часа назад

Анастасия Макеева: Продолжаю лечение таблетками и капельницами

Спорт 3 часа назад

Олимпийские автомобили от Путина снова выставляют на продажу

Культура и ТВ 3 часа назад

Кто поставил синяк супруге Ивана Грозного: как снимали фильм "Иван Васильевич меняет профессию"

Культура и ТВ 3 часа назад

Никита Высоцкий: Мише Ефремову досталось слишком суровое наказание

Шоу-бизнес 4 часа назад

Петросяна закидали поздравлениями с днем рождения в Инстаграм-аккаунте молодой жены

Культура и ТВ 6 часов назад

Что стало с Ромео из фильма "В бой идут одни старики"

Культура и ТВ 6 часов назад

"Бояться, наверное, поздно. Впереди Байконур" - Юлия Пересильд рассказала о настроении перед полётом

Шоу-бизнес 19 часов назад

"Согласна быть 100-летней старушкой в самом рассвете сил!" Рудковская посмеялась над слухами о своем возрасте

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика