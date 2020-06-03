Волочкова виновата: вскрылись жуткие подробности развода Гогена с пожилой женой

Гоген Солнцев не скрывает: к Андрею Малахову его пожилая супруга Екатерина Терешкович пошла неспроста. Незадолго до появления в студии у шоумена случился серьёзный конфликт с женой из-за Анастасии Волочковой.

- Да, мы сидели с Катей и обсуждали Настю Волочкову, которая пописала под ёлочкой, - рассказывает Гоген. - Она говорила: «Настя сходит с ума. Как так можно?». А я ей отвечаю: «Так у тебя ещё хуже поступки!» И стал показывать ей видеоролики, на которых она - пьяная.

Катя вышла из себя, накинулась на меня, разбила телефон… После этого уехала в неизвестном направлении. Я не стал её удерживать, потому что мне надоело это всё самому. А вскоре она появилась в студии Андрюши Малахова, который, кстати, всегда нас поддерживал.

- То есть вы разводитесь из-за Волочковой?

- Это было последней каплей. Я устал, понимаете? Я хочу спокойной жизни. Все это время я верил, что у нас с Катей все будет хорошо, что мы сможем побороть её зависимость и заживём счастливой жизнью. Друзья говорили, что я – сумасшедший, что Катя никогда не исправится. Но я делал все для этого, холил её и лелеял.

- Кто тебя сейчас поддерживает?

- Моя подруга Лидия. Она говорит, что мне нужно только радоваться, что Катя сообщила в студии Андрюши о разводе. Хотя Лида не верит, что Катя исчезнет из моей жизни навсегда. Считает, что Терешкович сейчас просохнет и опять приползёт на коленях просить прощения. Но я её не прощу. С меня достаточно унижений!