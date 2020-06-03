"Такого удара от старухи я не ожидал": Гоген Солнцев впервые прокомментировал развод с Терешкович

Новость о разводе Гогена Солнцева и его пожилой супруги Екатерины Терешкович для многих стала громом среди ясного неба. О желании развестись с эпатажным шоуменом Терешкович объявила в студии Андрея Малахова.

Для Гогена эта новость стала большой неожиданностью. Солнцев после того, как Катя на всю страну заявила о грядущем разводе, отключил все телефоны. Сейчас он общается лишь с самыми близкими. Но для Sobesednik.ru сделал исключение.

- Конечно, я пребываю в шоке, - говорит Гоген. – Такого от старухи я никак не ожидал: буквально несколько дней назад она клялась мне в любви. Но я ей поставил ультиматум: или ты прекращаешь пить, или до свидания. Катя выбрала второй вариант.

- Она продолжает пить?

- Конечно. Литрами. Я уже устал с этим бороться. Нет никаких сил. Старуха напивается и устраивает пьяные дебоши. У меня все ноги и руки синие. Из-за постоянных возлияний она так плохо выглядит. В студии Андрюши Малахова все восхищались её внешним видом, но, если посмотреть правде в глаза, то выглядит она ужасно. Особенно в этом парике. Его она надела, чтобы скрыть проблемы с волосами. Из-за постоянных возлияний они у неё стали жидкими и тонкими. Да, на программе Андрюши ей сделали макияж. Но вы её отмойте, снимите всю краску – это будет бухой старик из подворотни.

- Говорят, что ты впал в тяжёлую депрессию из-за того, что Катя объявила о разводе?

- Конечно, мне непросто сейчас. Я не ожидал от Кати такого позора. Она говорит, что я бухаю. Но я, как видите, с вами разговариваю совершенно трезвый. Я не пью: у меня работы полно. Вскоре намечены премьеры двух ютуб-шоу. Терешкович говорит о моих возлияниях из-за того, чтобы сделать мне ещё больней. Ничего страшного: я пройду этот этап с достоинством.