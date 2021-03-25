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Петросяна закидали поздравлениями с днем рождения в Инстаграм-аккаунте молодой жены

Юморист празднует 76-летие

Юмористу Евгению Петросяну исполнилось 76 лет. По этому случаю жена и по совместительству директор его театра 32-летняя Татьяна Брухунова поздравила мужа. «С днем рождения, волшебник!», - написала она, проиллюстрировав пост совместным фото.

В свою очередь Евгений Петросян опубликовал у себя в Инстаграм-аккаунте «Все продолжается!» и выложил фото с женой и сыном, вероятно, с той же фотосессии. Юмориста поздравляют с днем рождения сразу в двух блогах. Брухунова не любит отрицательные комментарии и удаляет их, но в такой день, похоже, даже самые яростные хейтеры не решились портить паре праздничное настроение.

Рубрика: Шоу-бизнес

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