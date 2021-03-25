"Не удержался": Басков прилюдно расцеловал ноги Судзиловской (фото)
Николай, который вскоре отметит 45-летний юбилей, был в ударе
В Москве наградили самых стильных знаменитостей в рамках премии Fashion People Awards. Даню Милохина в этот вечер назвали лучшим тиктокером года, Кристину Орбакайте - иконой стиля, Анику Керимову - лучшим дизайнером, а Николая Баскова - самым модным ведущим.
На премии Басков выглядел отдохнувшим и похудевшим. Вскоре Коле стукнет 45 лет. И к юбилею он заметно похудел.
- Мне все костюмы стали большими, - показывал он одной из девушек. – Вот, посмотри!
Похудевший Басков произвел на премии настоящий фурор. Сначала он зажигал на сцене вместе с певицей Славой, а потом переключил свое внимание на Олесю Судзиловскую. Увидев актрису среди зрителей, он вызвал ее на сцену и стал танцевать. "Па" у Баскова и Судзиловской были столь страстными, что зрители даже засмущались. В конце песни Коля и вовсе упал на колени и стал целовать оголенные ноги актрисы. Там была на седьмом небе от счастья.
- Будьте любимы, счастливы, здоровы и никогда никому не отказывайте! – подмигнул Николай. А после посоветовал не обращать внимание на одежду. «Пусть вас полюбит тот человек, который будет видеть вашу внутреннюю красоту, а не внешнюю оболочку! Это самое главное!»