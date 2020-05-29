Наталья Бочкарева: Свои яйцеклетки замораживать не планирую

Среди звёздных женщин появилась мода на заморозку яйцеклеток. Именно эта процедура помогла Алле Пугачёвой стать мамой близнецов Гарри и Лизы в 64 года. А недавно и 41-летняя Анна Семенович призналась, что тоже последовала примеру Примадонны и прошла такой процесс.

Об этом модном тренде высказалась и звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва на церемонии вручения премии Star Awards Russia’2021.

Бочкарёва – счастливая мама. Актриса воспитывает 13-летнего сына Ивана и 12-летнюю дочь Марию. Своим детям она старается уделять как можно больше времени, несмотря на плотный рабочий график.

- Сегодня у меня была 12-часовая рабочая смена, - призналась 41-летняя Бочкарёва. – Спасают дети и собаки. Они не дают расслабиться.

Лето у дружной семьи прошло в путешествиях.

- Я ещё планирую съездить куда-то поплавать, просто сейчас работа, - сказала артистка Sobesednik.ru. – Но лето мы провели отлично. У нас был долгий семейный отдых не только за границей. Мы с детьми благодаря пандемии полюбили путешествовать на машине по нашей стране. Мы с удовольствием ездили все вместе, где хотели останавливались. Дети открывают для себя Россию. Дочь, к примеру, сказала, что теперь хочет посмотреть Челябинск.