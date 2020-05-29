Наталья Бочкарева: Свои яйцеклетки замораживать не планирую
Актриса хочет снова стать матерью
Среди звёздных женщин появилась мода на заморозку яйцеклеток. Именно эта процедура помогла Алле Пугачёвой стать мамой близнецов Гарри и Лизы в 64 года. А недавно и 41-летняя Анна Семенович призналась, что тоже последовала примеру Примадонны и прошла такой процесс.
Об этом модном тренде высказалась и звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва на церемонии вручения премии Star Awards Russia’2021.
Бочкарёва – счастливая мама. Актриса воспитывает 13-летнего сына Ивана и 12-летнюю дочь Марию. Своим детям она старается уделять как можно больше времени, несмотря на плотный рабочий график.
- Сегодня у меня была 12-часовая рабочая смена, - призналась 41-летняя Бочкарёва. – Спасают дети и собаки. Они не дают расслабиться.
Лето у дружной семьи прошло в путешествиях.
- Я ещё планирую съездить куда-то поплавать, просто сейчас работа, - сказала артистка Sobesednik.ru. – Но лето мы провели отлично. У нас был долгий семейный отдых не только за границей. Мы с детьми благодаря пандемии полюбили путешествовать на машине по нашей стране. Мы с удовольствием ездили все вместе, где хотели останавливались. Дети открывают для себя Россию. Дочь, к примеру, сказала, что теперь хочет посмотреть Челябинск.
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Наталья Бочкарева о личной жизни говорить не любит. Но в прессе есть информация, что два года назад артистка вышла замуж за своего возлюбленного по имени Роман. Актриса призналась нам, что не против снова стать матерью.
- Хочу и мальчиков, и девочек. Сколько будет, - расплывается в улыбке звезда. – Когда? Спросите об этом у небес! Когда они дадут, тогда и будут. Есть хорошая пословица: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Мы можем планировать, но всегда получается так, как получается!
Вот только прибегать к новомодным методикам Наталья не намерена.
- Если кто-то хочет, то пусть замораживает свои яйцеклетки. Например, если ты в перспективе хочешь ребёнка, но не сейчас, то почему нет, - говорит Бочкарёва. – Но я пока ничего не замораживала и не планирую. Пока есть возможность, хочу сама родить. Я все-таки за природную историю. То, что создал Всевышний, то и должно быть.