"Филиппа осыпали драгоценными камнями": Киркоров получил шикарный подарок к грядущему юбилею
Поп-король остался в восторге от презента
Филипп Киркоров стал одним из главных гостей на прошедшей вчера модной премии Fashion People Awards. В этот вечер певец получил сразу две награды: за шоу "Маска" и дуэт с Maruv.
Фил был в приподнятом настроении. Поп-король сразу признался: его гардероб потрясает воображение многих. Вещей так много, что их некуда уже складывать. Но Филипп не останавливается и каждый месяц приобретает обновки. Недавно его коллекция модных луков пополнилась еще одним дорогостоящим нарядом, усыпанном драгоценными камнями.
- Пока кто-то из моих коллег покупает бриллианты, я скупаю коллекции одежды мировых дизайнеров, - заявил Филипп. – На это уходят огромные деньги. У меня есть наряды, которые стоят, как вся эта премия. Но мне не жалко!
Спустившись со сцены, Киркоров стал о чем-то беседовать с Аникой Керимовой, которую в этот вечер признали "Лучшим дизайнером года". Наши корреспонденты поинтересовались у модельера, о чем она общалась с Филиппом.
- Филипп - мой любимый певец, - рассказала Аника. - Недавно мы сшили ему новый наряд – белоснежный костюм-тройку, усыпанный камнями Сваровски. Смотрится в нем Филипп просто роскошно!
По словам Керимовой, новым образом поп-король остался доволен. Костюмчик сел идеально!
- Филипп находится в роскошной форме, поэтому на нем в принципе вся одежда сидит идеально, - продолжает Аника. - Я считаю, что наши мужчины должны брать с него пример!
- Работать с Филиппом – одно удовольствие, - улыбнулась Керимова. – Несмотря на то, что он – поп-король, в жизни очень простой, душевный. Все мои мастера-портнихи в него влюбились. На костюм для Филиппа ушло несколько тысяч кристаллов Сваровски. Достаточно кропотливая работа. Но главное, что Филиппу понравилось. Сначала мы сняли с него мерки у него дома, а потом он приехал в наш Дом Моды буквально на одну примерку. В ближайшее время Филипп продемонстрирует костюм на публике.
- Сколько стоит такое удовольствие? - поинтересовались мы у Керимовой.
- Мне бы не хотелось говорить о цене. Для такого артиста, как Филипп, ничего не жалко. Он у нас один такой: его надо ценить и беречь.