"Филиппа осыпали драгоценными камнями": Киркоров получил шикарный подарок к грядущему юбилею

Филипп Киркоров стал одним из главных гостей на прошедшей вчера модной премии Fashion People Awards. В этот вечер певец получил сразу две награды: за шоу "Маска" и дуэт с Maruv.

Фил был в приподнятом настроении. Поп-король сразу признался: его гардероб потрясает воображение многих. Вещей так много, что их некуда уже складывать. Но Филипп не останавливается и каждый месяц приобретает обновки. Недавно его коллекция модных луков пополнилась еще одним дорогостоящим нарядом, усыпанном драгоценными камнями.

- Пока кто-то из моих коллег покупает бриллианты, я скупаю коллекции одежды мировых дизайнеров, - заявил Филипп. – На это уходят огромные деньги. У меня есть наряды, которые стоят, как вся эта премия. Но мне не жалко!

Спустившись со сцены, Киркоров стал о чем-то беседовать с Аникой Керимовой, которую в этот вечер признали "Лучшим дизайнером года". Наши корреспонденты поинтересовались у модельера, о чем она общалась с Филиппом.

- Филипп - мой любимый певец, - рассказала Аника. - Недавно мы сшили ему новый наряд – белоснежный костюм-тройку, усыпанный камнями Сваровски. Смотрится в нем Филипп просто роскошно!