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Дмитрия Шепелева застыдили за громкие слова о карьере ради детей

Телеведущий признался, что хочет выглядеть крутым в глазах своих потомков, и поплатился за откровенность

Фото: Instagram dmitryshepelev

38-летний телеведущий в очередной раз разоткровенничался с подписчиками и попытался оправдаться в том, что проводит с детьми не слишком много времени. Это, по его словам, связано с тем, что он изо всех сил пытается стать крутым, потому что уверен: залогом доверительных и уважительных взаимоотношений с отпрысками будет «крутость родителей».

Мол, если дети будут видеть, что родители твёрдо стоят на ногах и в любую минуты готовы поддержать их, в том числе материально, они будут увереннее в себе.

Поклонники Шепелева тут же возмутились прочитанным и наперебой начали писать ему слова негодования.

"Нет не согласна, бред какой-то, что по вашему мнению люди которые живут в деревне и занимаются хозяйством то что они ни авторитет для своих детей и к ним не надо прислушиваться", "Обалдеть... выходит, что дети сварщиков, слесарей, дворников просто ненавидят своих родителей из-за отсутствия крутости? Бред!"

Однако Дмитрий спокойно сообщил, что имел ввиду не совсем это, а говорил о том, что дети должны видеть, как родители не только делают с ними домашку, но и занимаются какими-то своими делами.

«Родители могут заниматься чем угодно. Важно чтобы они занимались не только детьми, но и собой, своей жизнью и своим делом», - подчеркнул Шепелев.


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