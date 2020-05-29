Дмитрия Шепелева застыдили за громкие слова о карьере ради детей

Поклонники Шепелева тут же возмутились прочитанным и наперебой начали писать ему слова негодования.

"Нет не согласна, бред какой-то, что по вашему мнению люди которые живут в деревне и занимаются хозяйством то что они ни авторитет для своих детей и к ним не надо прислушиваться", "Обалдеть... выходит, что дети сварщиков, слесарей, дворников просто ненавидят своих родителей из-за отсутствия крутости? Бред!"

Однако Дмитрий спокойно сообщил, что имел ввиду не совсем это, а говорил о том, что дети должны видеть, как родители не только делают с ними домашку, но и занимаются какими-то своими делами.

«Родители могут заниматься чем угодно. Важно чтобы они занимались не только детьми, но и собой, своей жизнью и своим делом», - подчеркнул Шепелев.



