Будет с изюминкой: дочка Легкоступовой рассказала о памятнике для мамы

Со дня смерти Валентины Легкоступовой прошло уже больше года, но её наследники до сих пор не могут прийти к общему знаменателю. Вскоре на могиле звезды будет установлен памятник.

Вдовец артистки Юрий Фирсов требует, чтобы на монументе были написаны слова: «От любимого мужа». Сделает ли это дочка Легкоступовой Анэтта? Об этом она рассказала Sobesednik.ru.

- Анэтта, по православным традициям памятник устанавливают на могиле спустя год после смерти человека. Почему на могиле Валентины Легкоступовой до сих пор ничего нет?

- Не совсем так. Как мне объяснили, памятник устанавливают спустя год после захоронения. Так принято с точки зрения даже техники. Через год земля на могиле оседает и можно ставить памятник. Когда мама умерла, мы первую часть праха развеяли в Крыму, а вторую часть захоронили на Троекуровском кладбище. И приурочили это к маминому юбилею, когда ей исполнилось бы 55 лет. Поскольку захоронение происходило в декабре, то года ещё не прошло. Но в декабре памятник мы не сможем поставить: земля будет промёрзшей и нельзя устанавливать технически. Поэтому мы в середине ноября памятник установим. Его эскиз уже готов.

- Расскажи, каким он будет?

- Он будет очень красивый. Необычной формы: будет напоминать скрипичный ключ. Очень красивый, с изюминкой. Будет большая фотография мамы. Я выбрала её любимый снимок, который она всегда ставила, когда давала интервью. На снимке мама улыбается. Потому что она - это человек-улыбка. Мама улыбалась всегда и везде, несмотря ни на что. Конечно же, на памятнике будут написаны и приятные слова.

- Юрий Фирсов хочет, чтобы там была фраза: «От любимого мужа»…

- Я бы не хотела говорить, что именно там будет написано. Будут хорошие слова. Здесь же вопрос не тщеславия и не того, что написано: «От любимого мужа», «От любимого свата» или «От любимого брата». Здесь вопрос памяти. И мне кажется, что это не тот момент, когда нужно упоминать любимых, нелюбимых и так далее.