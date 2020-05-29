Анастасия Макеева: Продолжаю лечение таблетками и капельницами
Актриса выписалась из больницы меньше недели назад.
Анастасия Макеева вышла в свет после выписки из больницы. Актриса появилась на премии Star Awards Russia’2021, где получила награду в номинации «Вдохновение». Sobesednik.ru тоже побывал на этом мероприятии и узнал подробности физического и морального состоянии звезды.
Макеева утверждает, что до больничной койки её довели сторонники Светланы Мальковой – экс-супруги её нынешнего мужа Романа. Острое недомогание Анастасия почувствовала несколько недель назад, после чего ей вызвали скорую. Медики поставили актрисе неутешительный диагноз – панкреатит.
Также звезду мучили панические атаки из-за постоянной травли в СМИ. Ведь продолжительное время газеты пестрят заголовками о том, что именно Макеева увела Романа из семьи и теперь мать четырёх детей Светлана едва сводит концы с концами, так как экс-благоверный не платит алименты.
На светском мероприятии Анастасия появилась в обтягивающем платье с откровенным декольте в сопровождении возлюбленного и его 16-летнего сына Андрея (несколько месяцев назад мальчик перешёл на сторону отца и мачехи и теперь живёт в доме актрисы). Окружающие тут же отметили сияющий вид актрисы, несмотря на то, что её выписали из больницы меньше недели назад.
- А что, я должна плохо выглядеть?- поинтересовалась 39-летняя Макеева у журналистов. – У меня хорошие гримёры!
По словам Макеевой, её самочувствие до сих пор оставляет желать лучшего, и её ждёт длительное восстановление.
- Дома я в основном лежу, ещё не готова работать в полном объёме, так как выход на сцену - это огромная эмоциональная нагрузка, - поясняет актриса. – Эта болезнь у всех протекает по-разному, лечение занимает от недели до полугода. Я продолжаю восстанавливаться с помощью таблеток и капельниц.
Врачи также сказали побольше молчать – держать голосовой режим. Так как у меня предстоит две премьеры в театре, я потихоньку разучиваю тексты. Но как раньше давать по два спектакля в месяц, я не могу. Вернусь на сцену, как только разрешат врачи.
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Актриса решила отказаться от социальных сетей и практически не читает новости.
- Я не веду свои соцсети, этим занимаются сейчас мои администраторы, - продолжает Макеева. – Муж иногда забирает у меня из рук телефон, но он мне всё-таки нужен для работы. А в целом мне кажется, что профессия журналиста потихоньку изживает себя, все меньше остаётся профессионалов. Хотелось бы пожелать вашим коллегам, чтобы они хотя бы проверяли информацию, прежде чем её публиковать и безапелляционно обманывать людей. Это не очень красиво и обидно.
Муж и пасынок оказывают большую поддержку Анастасии.
- Мои мужчины очень трепетно ко мне относятся, - с улыбкой говорит артистка. – Муж Рома разве что укол в вену не может поставить, а так он делает для меня всё. А Андрюха готовит завтраки. У него прекрасно получаются салаты, яичница, тосты. Мне очень повезло!
Однако, Макеева утверждает, что травля в СМИ и интернете в её адрес не останется безнаказанной. Со своими обидчиками она намерена судиться.
- Они должны выплатить издержки, неустойку за отменённые спектакли, - настаивает любимица публики. – Это касается прессы, которая пишет обо мне гадости, а также третьих лиц, их имена я не хочу называть. Та сторона продолжает выставлять свои фантазии в интернет в надежде, что все это разлетится по прессе. Это все будет собираться в определённое дело и выясняться в судебном порядке! Но это уже дело адвокатов. На судебные заседания, думаю, ходить не буду.
Несмотря на весь негатив, Анастасия с супругом продолжают наслаждаться семейной жизнью. Недавно семья отметила 38-ой день рождения Романа. Макеева подарила возлюбленному гитару.
- Рома- прекрасный проектировщик и, я думаю, он должен реализовываться в своей профессии, но дома мы вместе поем, - делится актриса. – Мы хотели поехать на Камчатку, но поездку пришлось отменить из-за того, что я попала в больницу. Но через неделю мы поедем на Байкал!
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Пасынку Макеевой несколько раз вызывали скорую.
Андрей Мальков в разговоре с журналистами пожаловался на то, что с тех пор как он начал поддерживать папу и его новую жену, на него тоже обрушилось море негатива.
- Я ощущаю травлю со стороны армии маминых бабок, которые её поддерживают. Но мне всё равно, - заявил подросток.
Услышав это, в разговор включилась и сама Анастасия.
- Ему, конечно, «всё равно», но пару раз скорую мы ему вызывали, - вздыхает актриса. – И спит Андрей плохо. Роман тоже делает вид, что всё проходит мимо него, но он тоже очень сильно переживает. Даже я, несмотря на то, что давно в профессии, такого изобилия лжи, клеветы и преследований никогда в жизни не испытывала. Хотелось бы, чтобы нас оставили в покое!