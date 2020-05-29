Анастасия Макеева: Продолжаю лечение таблетками и капельницами

Анастасия Макеева вышла в свет после выписки из больницы. Актриса появилась на премии Star Awards Russia’2021, где получила награду в номинации «Вдохновение». Sobesednik.ru тоже побывал на этом мероприятии и узнал подробности физического и морального состоянии звезды.

Макеева утверждает, что до больничной койки её довели сторонники Светланы Мальковой – экс-супруги её нынешнего мужа Романа. Острое недомогание Анастасия почувствовала несколько недель назад, после чего ей вызвали скорую. Медики поставили актрисе неутешительный диагноз – панкреатит.

Также звезду мучили панические атаки из-за постоянной травли в СМИ. Ведь продолжительное время газеты пестрят заголовками о том, что именно Макеева увела Романа из семьи и теперь мать четырёх детей Светлана едва сводит концы с концами, так как экс-благоверный не платит алименты.

На светском мероприятии Анастасия появилась в обтягивающем платье с откровенным декольте в сопровождении возлюбленного и его 16-летнего сына Андрея (несколько месяцев назад мальчик перешёл на сторону отца и мачехи и теперь живёт в доме актрисы). Окружающие тут же отметили сияющий вид актрисы, несмотря на то, что её выписали из больницы меньше недели назад.

- А что, я должна плохо выглядеть?- поинтересовалась 39-летняя Макеева у журналистов. – У меня хорошие гримёры!

По словам Макеевой, её самочувствие до сих пор оставляет желать лучшего, и её ждёт длительное восстановление.

- Дома я в основном лежу, ещё не готова работать в полном объёме, так как выход на сцену - это огромная эмоциональная нагрузка, - поясняет актриса. – Эта болезнь у всех протекает по-разному, лечение занимает от недели до полугода. Я продолжаю восстанавливаться с помощью таблеток и капельниц.

Врачи также сказали побольше молчать – держать голосовой режим. Так как у меня предстоит две премьеры в театре, я потихоньку разучиваю тексты. Но как раньше давать по два спектакля в месяц, я не могу. Вернусь на сцену, как только разрешат врачи.