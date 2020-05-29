Алёна Свиридова: Переболела ковидом в Намибии

Алёна Свиридова в августе отметила 59-й день рождения. Однако выглядит певица гораздо моложе. Не испортил внешность звезды и коронавирус, которым она переболела в начале лета. О том, как протекала болезнь, и о своих секретах красоты артистка рассказала журналистам на премии Star Awards Russia’2021.

Алёна Свиридова уверяет, что в ней столько же энергии, как и 20 лет назад. Артистке также удалось сохранить потрясающую фигуру без каких-либо хирургических вмешательств.

- Наверное, я и мой организм просто не заметили, как прошло это время, - говорит певица. – Если вы что-то начнёте делать, поверьте, у вас не будет времени что-то заедать. Если бы я вам написала список того, что я сделала за вчера и сегодня, вы бы убедились, что я не присела. Встала в семь утра и как электровеник носилась, делала все, что нужно. Ну и конечно спорт, массаж, хожу пешком.

Лето Свиридова провела на даче в Крыму. Каждое утро певица плавала по два километра.

- По возвращению обрезала розочки. Потом был лёгкий завтрак, - вспоминает Алена. – После этого, если на море штиль, то берёшь доску с веслом. Если ветер – доску с парусом и гребёшь. Для меня сидение на одном месте мучительно. Я ничего не делаю только когда болею. Всё остальное время я ношусь…Считаю, что жизнь – это подарок и тратить её на ерунду, бездарное, личиночное существование, не имеет смысла. Человек живёт для того, чтобы что-то сделать.

В начале лета артистке удалось побывать ещё и в Африке. Однако, поездка пошла не по плану.

- В июне я была в Намибии, подцепила там ковид и благополучно им переболела, - поделилась Свиридова. – За это время пересмотрела множество фильмов и сериалов. Осложнений не было. Так что, переболела легко и с удовольствием, если можно так сказать. Я все время спала и смотрела кино.