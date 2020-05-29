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Стас Барецкий: "Меня избили из-за МакSим!"

Шоумен уверяет, что на него напали пятеро южан

Фото: Instagram: stas_barecki

Скандально-известный продюсер и бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий подвергся нападению. Шоумен подозревает, что его избили из-за его высказываний по поводу болезни певицы МаксSим и инцидента, произошедшего с сыном Стаса Пьехи. Подробности он рассказал Sobesednik.ru.

  По словам Барецкого, покушение на него было совершено на одной из улиц Санкт-Петербурга.

- У меня есть ритуальный бизнес, - говорит 49-летний Стас. – Я выходил из офиса Союза профессиональных ритуальных агентов. Шел к машине, и вдруг на меня налетело пятеро кавказцев, начали лупить битами. Я мужчина крепкий, меня побить сложно, но все же они подпортили мне лицо, у меня было сотрясение мозга. Думаю, что убивать меня не хотели, а просто решили напугать.

 Шоумен уверен, что на него напали из-за его высказываний в прессе.

- Когда болела МаксSим, я просто сказал, что в случае ее смерти, готов предоставить ей место на Ваганьковском кладбище недалеко от могилы Высоцкого, - продолжает Барецкий. –Не вижу в этом ничего крамольного. Смерть – это часть нашей жизни, ее финальная точка. Также я комментировал избиение сына Стаса Пьехи. Сначала я подумал, что нападение на меня могло быть связано с моим бизнесом, но дело в том, что эти пятеро в какой-то момент стали кричать: «Это тебе за МакSим и Стаса Пьеху!».

 Однако, Барецкий утверждает, что мог бы рассказать журналистам и больше по поводу МаксSим.

 - Я обладаю некоторой информацией, согласно которой, МаксSим на самом деле не болела так сильно, как писали об этом в прессе, - поясняет наш собеседник. – Не исключаю, что даже из-за этого меня избили, так как я могу все это вытащить наружу. Возможно, МаксSим просто легко заболела и ей предложили: «Давай мы скажем, что ты как будто в реанимации находишься!». А она, как человек ведомый, пошла на это. Ничего плохого я в этом не вижу. В свое время Бари Алибасов тоже лежал с отравлением. А было оно или нет, мы не узнаем никогда.

Фото: Instagram: @maksimartist

На данный момент Стас Барецкий настроен очень решительно.

- Скорее всего, я буду подавать в суд на МаксSим, - произнес шоумен. – Потому что из-за нее мне постоянно кто-то звонит, угрожает. Я с этим не согласен. Считаю, что не сделал ей ничего плохого. Я, наоборот, хотел помочь. Я держу место на кладбище для действительно знаковой фигуры. Готов отдать его бесплатно, хотя миллион раз мне предлагали его продать. Я снял побои. Вот пусть теперь МаксSим и ее представители расследуют, кто меня побил. Я уверен, что этих людей мы обязательно найдем!

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