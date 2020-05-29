"Согласна быть 100-летней старушкой в самом рассвете сил!" Рудковская посмеялась над слухами о своем возрасте
Продюсер продемонстрировала идеальную фигуру после информации о том, что на самом деле ей 65 лет
Яну Рудковскую давно подозревают в том, что она скрывает свой настоящий возраст. В прессе то и дело появляются слухи, что она изменила информацию в паспорте и только притворяется молодой. Недавно с очередным "разоблачением" выступил известный телеканал.
Журналисты пригласили пластического хирурга, которая оценила возраст Рудковской... по коленям. И выдала неутешительный вердикт - звезде светской хронике может быть не меньше 60-65 лет. Яну эта новость только рассмешила. Она заметила, что проверить места, где она училась и жила, а также поднять документы совсем не трудно, но никто не потрудился этого сделать.
В ответ на критику и домыслы Рудковская специально провела фотосессию в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру. А затем в буквально смысле выставила себя во всех видах на обсуждение хейтеров.