"Согласна быть 100-летней старушкой в самом рассвете сил!" Рудковская посмеялась над слухами о своем возрасте

Яну Рудковскую давно подозревают в том, что она скрывает свой настоящий возраст. В прессе то и дело появляются слухи, что она изменила информацию в паспорте и только притворяется молодой. Недавно с очередным "разоблачением" выступил известный телеканал.

Журналисты пригласили пластического хирурга, которая оценила возраст Рудковской... по коленям. И выдала неутешительный вердикт - звезде светской хронике может быть не меньше 60-65 лет. Яну эта новость только рассмешила. Она заметила, что проверить места, где она училась и жила, а также поднять документы совсем не трудно, но никто не потрудился этого сделать.