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Вчера, в 22:36

"Согласна быть 100-летней старушкой в самом рассвете сил!" Рудковская посмеялась над слухами о своем возрасте

Продюсер продемонстрировала идеальную фигуру после информации о том, что на самом деле ей 65 лет

Фото: Instagram rudkovskayaofficial

Яну Рудковскую давно подозревают в том, что она скрывает свой настоящий возраст. В прессе то и дело появляются слухи, что она изменила информацию в паспорте и только притворяется молодой. Недавно с очередным "разоблачением" выступил известный телеканал.

Журналисты пригласили пластического хирурга, которая оценила возраст Рудковской... по коленям. И выдала неутешительный вердикт - звезде светской хронике может быть не меньше 60-65 лет. Яну эта новость только рассмешила. Она заметила, что проверить места, где она училась и жила, а также поднять документы совсем не трудно, но никто не потрудился этого сделать.

Фото: Instagram/rudkovskayaofficial

В ответ на критику и домыслы Рудковская специально провела фотосессию в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру. А затем в буквально смысле выставила себя во всех видах на обсуждение хейтеров.

Коленки не показываю , а то эксперты снова дадут мне 65 лет! Хорошо хоть не 80)). В принципе я уже ничему не удивлюсь ), и согласна быть 100 летней старушкой в самом рассвете сил. Все фото сделаны на нормальную камеру, без широкоформатного режима). Переходим на предыдущее видео, берём лучшие лупы и сравниваем) Я попкорн закупила, буду тут читать ваши комментарии.
- Яна Рудковская
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