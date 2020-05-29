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"Сглазили" Ксения Бородина попала сразу в две больницы в один день

Телеведущая уверена, что во всем виноваты чья-то зависть и... шаурма

Фото: Instagram/borodylia

После развода Ксения Бородина, похоже, ни в чем себе не отказывает: посещает вечеринки, концерты и даже ест запрещенную пищу. Как ей удается совмещать материнство, работу и бурные развлечения, загадка, но недавно организм звезды "Дома-2" дал сбой.

Фото: Instagram/borodylia

Сначала Бородина повредила ногу на съемках "Дома-2", после чего ей пришлось ехать на рентген и пить обезболивающие. А вскоре отправилась в клинику снова, на этот раз с отравлением.

Все пишут, куда я пропала, а я в одну ночь оказалась сразу в двух больницах, - призналась Бородина. - Сначала рентген колена, а потом с отравлением в другой больнице. Показала вам шаурму и какая-то... меня сглазила. С 4 утра стало плохо, капельницы до 12 дня, вчера весь день спала, сегодня тоже останусь дома приходить в себя.
- Ксения Бородина

Сейчас Ксении уже намного лучше, ее жизнь не опасности, но своих подписчиков на всякий случай она предупредила "Будьте аккуратны, опасная штука!"

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