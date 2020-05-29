"Сглазили" Ксения Бородина попала сразу в две больницы в один день
Телеведущая уверена, что во всем виноваты чья-то зависть и... шаурма
После развода Ксения Бородина, похоже, ни в чем себе не отказывает: посещает вечеринки, концерты и даже ест запрещенную пищу. Как ей удается совмещать материнство, работу и бурные развлечения, загадка, но недавно организм звезды "Дома-2" дал сбой.
Сначала Бородина повредила ногу на съемках "Дома-2", после чего ей пришлось ехать на рентген и пить обезболивающие. А вскоре отправилась в клинику снова, на этот раз с отравлением.
Сейчас Ксении уже намного лучше, ее жизнь не опасности, но своих подписчиков на всякий случай она предупредила "Будьте аккуратны, опасная штука!"