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"Она не дуболобая!" Скандальный психолог Вероника Степанова защитила Настю Ивлееву, которая не знает школьной программы

По ее словам, не уверенная в себе Собчак намеренно унизила блогера во время интервью

Фото: Instagram Вероника Степанова

Известная своими хлёсткими высказываниями психолог Вероника Степанова вступилась за попавшую в неприятную ситуацию блогера Настю Ивлееву. Та в интервью Ксении Собчак не смогла вспомнить некоторые факты из школьной программы. Например, забыла, кто написал роман "Отцы и дети" и не вспомнила настоящую фамилию Сталина. И хотя сама Ивлеева честно призналась, что не так хорошо училась в школе, на неё обрушилась буря критики.

По словам Вероники Степановой, Собчак повела себя отвратительно, пригласив к себе гостя и поставив его к стенке.

– Человек, когда даёт интервью, находится в стрессовой ситуации. И вот так вот на раз-два что-то вспомнить, что ты не удерживаешь в своей голове... Это не значит, что Ивлеева совершенно дуболобная, что она не училась в школе - заявила Степанова. - Она это знает, но она этим не пользуется, она не удерживает это в голове. Но ты если этим не пользуешься, так ты это и не помнишь. Я не могу вспомнить, в каком году я родила своих детей. Я не помню, когда дни рождения у моих подруг, у мамы. Я этим сегодня здесь и теперь не пользуюсь.

Степанова считает, что Собчак пытается публично унизить человека из-за собственной внутренней уязвимости, неуверенности и зависти к чужим доходам. И что она никогда не сделает того же с олигархами, общаться с которыми она старается мягко и безобидно.

Зачем Собчак УНИЗИЛА Ивлееву
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