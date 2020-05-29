"Она не дуболобая!" Скандальный психолог Вероника Степанова защитила Настю Ивлееву, которая не знает школьной программы

Известная своими хлёсткими высказываниями психолог Вероника Степанова вступилась за попавшую в неприятную ситуацию блогера Настю Ивлееву. Та в интервью Ксении Собчак не смогла вспомнить некоторые факты из школьной программы. Например, забыла, кто написал роман "Отцы и дети" и не вспомнила настоящую фамилию Сталина. И хотя сама Ивлеева честно призналась, что не так хорошо училась в школе, на неё обрушилась буря критики.

По словам Вероники Степановой, Собчак повела себя отвратительно, пригласив к себе гостя и поставив его к стенке.

– Человек, когда даёт интервью, находится в стрессовой ситуации. И вот так вот на раз-два что-то вспомнить, что ты не удерживаешь в своей голове... Это не значит, что Ивлеева совершенно дуболобная, что она не училась в школе - заявила Степанова. - Она это знает, но она этим не пользуется, она не удерживает это в голове. Но ты если этим не пользуешься, так ты это и не помнишь. Я не могу вспомнить, в каком году я родила своих детей. Я не помню, когда дни рождения у моих подруг, у мамы. Я этим сегодня здесь и теперь не пользуюсь.