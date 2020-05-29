"Есть проблемы?" Павел Прилучный перестал появляться на публике с Мирославой Карпович

Ну а после участия Павла в картине "Соври мне правду", где его партнёршей стала другая "папина дочка" Дарья Мельникова, кстати недавно разведённая, поползли слухи о новом "звёздном" романе. И хотя Мельникова уже дала не одно интервью, где рассказала, что Павел на съёмках был очень деликатен и они просто играли любовников, сомнения в души поклонников все же закрались. Уж очень натуральными получились в картине постельные сцены.

Мельникову уже сравнили с бывшей супругой Прилучного Агатой Мученице, а также предположили, что теперь у актёра хобби - заводить романы со всеми "папиными дочками" подряд.