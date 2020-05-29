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"Есть проблемы?" Павел Прилучный перестал появляться на публике с Мирославой Карпович

Поклонники подозревают, что отношения актёров дали трещину

Фото: Instagram bugevuge

33-летний Павел Прилучный, чей скандальный развод ещё недавно обсуждала вся страна, вдруг перестал появляться на публике со своей 35-летней подругой Мировлавой Карпович, известной многим по сериалу "Папины дочки". Недавно прошли сразу две громких премьеры, на которых Приличный появился в гордом одиночестве - "Соври мне правду" и "Молоко". После этого поклонники актёра зашептались: а уж не пробежала ли между ним и Карпович кошка?

Фото: Instagram/bugevuge
Павел Приличный на премьере картины "Молоко"

Ну а после участия Павла в картине "Соври мне правду", где его партнёршей стала другая "папина дочка" Дарья Мельникова, кстати недавно разведённая, поползли слухи о новом "звёздном" романе. И хотя Мельникова уже дала не одно интервью, где рассказала, что Павел на съёмках был очень деликатен и они просто играли любовников, сомнения в души поклонников все же закрались. Уж очень натуральными получились в картине постельные сцены.

Мельникову уже сравнили с бывшей супругой Прилучного Агатой Мученице, а также предположили, что теперь у актёра хобби - заводить романы со всеми "папиными дочками" подряд.

Фото: Instagram/bugevuge
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