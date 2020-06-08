Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:50

"Родители подвешивали меня за ноги за окном!" Откровения экс-звезды "Дома-2" шокировали Борисова

В студии "Пусть говорят" Максим Колесников впервые за долгое время встретится со своими родственниками

Фото: инстаграм Анастасии Стецевят

В течение двух дней в «Пусть говорят» будут разбирать непростую судьбу Максима Колесникова – актера и экс-участника «Дома-2». В детстве ему пришлось пережить немало тяжелых испытаний. О них Макс долгое время никому не рассказывал. Но сейчас понял: пора. Откровения Колесникова шокировали даже ведущего Дмитрия Борисова.

- Я родился в неблагополучной семье: мои родители злоупотребляли запрещёнными веществами и алкоголем, - рассказывает Максим. - Они совершенно не следили за мной и сестрой Викой. Их подолгу не было дома: мы были предоставлены сами себе. Когда возвращались, постоянно издевались надо мной. Например, подвешивали меня за ноги и держали за окном. И я висел в таком положении несколько минут.

Все издевательства Максим терпел: другого выхода не было. Но спустя время его жизнь изменилась.

- Случился ужас: мать убила человека, её посадили, я с сестрой остался с отцом, - вспоминает Максим. - Спустя какое-то время случилась ещё одна трагедия: мой родной отец вышел из дома и пропал без вести. Когда мне было четыре года, я взял полугодовалую сестру, и мы вместе стали скитаться по городу. На улице на нас обратили внимание органы милиции. Меня отправили в детский дом, а Вику - в дом малютки.

В детском доме Колесникову также пришлось несладко.

- Парни, которые были старше, издевались надо мной, - вздыхает Максим. - В 2004 году я попал в приёмную семью. Но и здесь счастья не обрёл. Приёмный отец начал ревновать мать ко мне, так как всё своё внимание она переключила на меня. В какой-то момент даже поставил ультиматум: «Или он, или я». Мама выбрала меня. Они развелись, и я остался с приёмной мамой.

В 6 лет Колесников увлёкся спортом. Начал заниматься акробатикой, лыжными гонками. Параллельно стал активно сниматься в кино. Дебют оказался удачным. Парень получил премию «Лучшая детская роль 2007 года». Казалось, живи и радуйся. Но вскоре Колесникову пришлось пережить новые испытания.

- С 14 лет я начал прогуливать тренировки, - продолжил Максим. - Мама об этом узнала, и отдала меня обратно в детский дом.

Спустя время воспитатели из детского дома напомнили Максиму о существовании родной сестры Виктории. Колесников познакомился с семьёй, в которой жила девушка.

- С 16 лет я начал жить с ними, но у нас было много ссор, - говорит Максим. - Я поступил в киноколледж, у меня появилась первая любовь. Чувства были такими сильными, что я перестал учиться. И меня снова сдали в детский дом. Приёмные родители Вики спустя время сказали, что это был воспитательный урок.

Ближе к 18 годам меня снова выгнали из дома. Было непросто: я жил у друзей, ночевал в спортзале. Хорошо, что мне дали квартиру, так как я из детского дома. Я жил на одной раскладушке, не мог найти работу без опыта и ел макароны быстрого приготовления.

Максим уверяет, что сейчас судьба его наградила. На проекте «Дом-2» Колесников встретил свою любовь Настю Стецевят. С ней они ушли с проекта и поженились. Родственников – родной мамы, отца и сестры – на свадьбе не было. С ними он впервые за долгое время встретится только в студии «Пусть говорят». Как пройдёт встреча, смотрите сегодня и завтра в 19.45 на Первом канале.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 23 часа назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Расследование 1 день назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 3 дня назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 3 дня назад

Кто убил отца Александра Меня?

Расследование 4 дня назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 4 дня назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Шоу-бизнес 21 минуту назад

Лена Катина завела отношения с миллионером. Ранее он пригласил ее на свой праздник как артистку

Культура и ТВ 26 минут назад

Создатели фильма "Вокзал для двоих" поблагодарили зэков

Культура и ТВ 39 минут назад

В "Современнике" заверили, что спектакль "Первый хлеб" остался в репертуаре

Шоу-бизнес 2 часа назад

Ида Галич "засветила" на видео няню-филиппинку своего полуторагодовалого сына

Шоу-бизнес 2 часа назад

Анна Семенович подготовилась к рождению детей и заморозила яйцеклетки

Культура и ТВ 5 часов назад

Правнук Толстого Артемий Лебедев выиграл миллионный тендер на празднование 200-летия Достоевского

Шоу-бизнес 7 часов назад

"Из мусорных куч полезли гады": Никаса Сафронова шокировал отдых в России

Культура и ТВ 7 часов назад

Владимирские старости

Шоу-бизнес 8 часов назад

"Не позволю очернять Собчак": подруга Киркорова врезала Миро

Шоу-бизнес 8 часов назад

Певица и блогер Марсиага из-за измены облила соперницу зелёнкой

Культура и ТВ 12 часов назад

"Идущие к чёрту": как пустышки возводят магические империи

Спорт 1 день назад

Гус Хиддинк закончил вообще всё

Спорт 1 день назад

Канделаки переключили с «Матча» на «Газпром»

Шоу-бизнес 1 день назад

"Мошенник и симулянт": Дана Борисова жёстко ответила на обвинения родного отца в рукоприкладстве

Культура и ТВ 1 день назад

В РАМТе поставили спектакль по журналистскому тексту о жизни в интернате

Спорт 1 день назад

Путин поставил точку в споре о том, сколько иностранцев должно играть в футбольных клубах

Шоу-бизнес 1 день назад

МакSим заявила, что сомневается в важности детской вакцинации от COVID-19

Шоу-бизнес 1 день назад

"У Всевышнего отличное чувство юмора": певица МакSим впервые рассказала, почему впала в кому

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика