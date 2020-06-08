"Родители подвешивали меня за ноги за окном!" Откровения экс-звезды "Дома-2" шокировали Борисова

В течение двух дней в «Пусть говорят» будут разбирать непростую судьбу Максима Колесникова – актера и экс-участника «Дома-2». В детстве ему пришлось пережить немало тяжелых испытаний. О них Макс долгое время никому не рассказывал. Но сейчас понял: пора. Откровения Колесникова шокировали даже ведущего Дмитрия Борисова.

- Я родился в неблагополучной семье: мои родители злоупотребляли запрещёнными веществами и алкоголем, - рассказывает Максим. - Они совершенно не следили за мной и сестрой Викой. Их подолгу не было дома: мы были предоставлены сами себе. Когда возвращались, постоянно издевались надо мной. Например, подвешивали меня за ноги и держали за окном. И я висел в таком положении несколько минут.

Все издевательства Максим терпел: другого выхода не было. Но спустя время его жизнь изменилась.

- Случился ужас: мать убила человека, её посадили, я с сестрой остался с отцом, - вспоминает Максим. - Спустя какое-то время случилась ещё одна трагедия: мой родной отец вышел из дома и пропал без вести. Когда мне было четыре года, я взял полугодовалую сестру, и мы вместе стали скитаться по городу. На улице на нас обратили внимание органы милиции. Меня отправили в детский дом, а Вику - в дом малютки.

В детском доме Колесникову также пришлось несладко.

- Парни, которые были старше, издевались надо мной, - вздыхает Максим. - В 2004 году я попал в приёмную семью. Но и здесь счастья не обрёл. Приёмный отец начал ревновать мать ко мне, так как всё своё внимание она переключила на меня. В какой-то момент даже поставил ультиматум: «Или он, или я». Мама выбрала меня. Они развелись, и я остался с приёмной мамой.

В 6 лет Колесников увлёкся спортом. Начал заниматься акробатикой, лыжными гонками. Параллельно стал активно сниматься в кино. Дебют оказался удачным. Парень получил премию «Лучшая детская роль 2007 года». Казалось, живи и радуйся. Но вскоре Колесникову пришлось пережить новые испытания.

- С 14 лет я начал прогуливать тренировки, - продолжил Максим. - Мама об этом узнала, и отдала меня обратно в детский дом.

Спустя время воспитатели из детского дома напомнили Максиму о существовании родной сестры Виктории. Колесников познакомился с семьёй, в которой жила девушка.

- С 16 лет я начал жить с ними, но у нас было много ссор, - говорит Максим. - Я поступил в киноколледж, у меня появилась первая любовь. Чувства были такими сильными, что я перестал учиться. И меня снова сдали в детский дом. Приёмные родители Вики спустя время сказали, что это был воспитательный урок.

Ближе к 18 годам меня снова выгнали из дома. Было непросто: я жил у друзей, ночевал в спортзале. Хорошо, что мне дали квартиру, так как я из детского дома. Я жил на одной раскладушке, не мог найти работу без опыта и ел макароны быстрого приготовления.

Максим уверяет, что сейчас судьба его наградила. На проекте «Дом-2» Колесников встретил свою любовь Настю Стецевят. С ней они ушли с проекта и поженились. Родственников – родной мамы, отца и сестры – на свадьбе не было. С ними он впервые за долгое время встретится только в студии «Пусть говорят». Как пройдёт встреча, смотрите сегодня и завтра в 19.45 на Первом канале.