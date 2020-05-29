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Ида Галич "засветила" на видео няню-филиппинку своего полуторагодовалого сына

Популярная блогер последовала "звездной моде" и наняла прислугу из-за границы

Фото: Instagram galichida

Не секрет, что многие российские знаменитости нанимают домработниц и нянь из Филлипин. Во-первых, филиппинцы, по их словам, очень работоспособные и покладистые, а во-вторых, англоговорящий персонал с детства учит детей в семье английскому, а также не "сливает" интимные подробности о звездных работодателях в прессу. 

Персонал из Флиппин в разное время работал в домах Виктора Дробыша, Михаила Шуфутинского, Яны Рудковской, Анастасии Стоцкой, Оксаны Фандеры, Анны Снаткиной, Кристины Асмус, Игоря Николаева и многих других. 

Часто знаменитости рекомендуют своих работников коллегам, и большинство из них в восторге именно от персонала из Филиппин. 

Фото: Instagram/galichida

Последовала звездной моде и молодая мама Ида Галич. Недавно блогер и телеведущая выложила видео, где в кадр случайно попала няня-филиппинка, ведущая ее сына Леона по лестнице. Галич не смутилась и подошла поиграть с полуторагодовалым малышом. При этом няня выглядела смущенной и старалась не разговаривать.

Мало кто знает, но в Интернете существует множество сайтов, где можно нанять персонал из Филиппин. По заверениям агентств, чаще всего спросом пользуются женщины старше 30 лет. Они, по отзывам клиентов, очень дисциплинированны, хорошо образованы, тактичны и аккуратны. Да и работают они по 10-12 часов в день, а иногда даже живут в доме хозяев.

Средняя зарплата такой няни может составлять от 70 до 90 тысяч рублей в месяц, что по меркам известных людей совершенно немного. 

Фото: http://www.filipinostaff.ru
расценки на нянь из Филиппин
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