Ида Галич "засветила" на видео няню-филиппинку своего полуторагодовалого сына

Не секрет, что многие российские знаменитости нанимают домработниц и нянь из Филлипин. Во-первых, филиппинцы, по их словам, очень работоспособные и покладистые, а во-вторых, англоговорящий персонал с детства учит детей в семье английскому, а также не "сливает" интимные подробности о звездных работодателях в прессу.

Персонал из Флиппин в разное время работал в домах Виктора Дробыша, Михаила Шуфутинского, Яны Рудковской, Анастасии Стоцкой, Оксаны Фандеры, Анны Снаткиной, Кристины Асмус, Игоря Николаева и многих других.

Часто знаменитости рекомендуют своих работников коллегам, и большинство из них в восторге именно от персонала из Филиппин.