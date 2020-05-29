Анна Семенович подготовилась к рождению детей и заморозила яйцеклетки

41-летняя певица Анна Семенович устала ждать подходящего мужчину и решила заранее позаботиться о потомстве, заморозив свои яйцеклетки. Анна провела репортаж из клиники, где проходила интимную процедуру и посоветовала другим бездетным женщинам в возрасте последовать её примеру. Так, по её словам, сегодня поступают свободные самодостаточные женщины.

- Если вдруг кто-то из девочек в 40 с лишним лет не имеет деток по какой-то причине, испытываете страх или давление общества, то можно пройти эту процедуру, чтобы потом выбрать, когда стать мамой. Это хороший современный метод, я его прошла и ничего страшного в нем я не заметила.

Я, как и некоторые из вас, постоянно сталкиваюсь с социальным давлением нашего общества, которое часто критично высказывается по отношению к женщинам, выходящим за рамки представления «как должно быть». Бытует мнение, что если тебе 40, ты не замужем и у тебя нет детей, то «с тобой что-то не так» в глазах общественности.

Поверьте, мои дорогие, это абсолютная ерунда и пережитки прошлого, на которые не надо обращать внимание. Ведь у каждой из нас есть свои обстоятельства и жизненные ситуации, почему этого пока не произошло. И у каждой из нас есть право на женское счастье и личный выбор, когда становиться мамой и с кем рожать ребенка.

Не так давно я прошла процедуру замораживания яйцеклеток, и сегодня - это моя главная подстраховка и уверенность в будущем счастливом материнстве.

По словам Анны, современные методы медицины дают женщинам полную свободу выбора - стать мамой сегодня можно неограниченное количество раз и в любом возрасте. Многие женщины не решаются рожать "для себя" или боятся остаться без поддержки мужчины и остаться одной.