"Около года находилась в глубокой депрессии" Дочь Заворотнюк рассказала о том, как пережила ее болезнь

Вот уже год 24-летняя дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк живет со своим молодым человеком отдельно от матери. Тяжелые мысли о состоянии актрисы не покидают ее ни на секунду. Однако теперь Анна может говорить о своем состоянии открыто, ведь самая черная полоса уже позади.

Недавно Заворотнюк-младшая призналась, что, узнав о болезни мамы, на целый год впала в глубокую депрессию и лишь работа с психологами помогла ей выбраться из этого тяжелого эмоционального состояния.