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"Около года находилась в глубокой депрессии" Дочь Заворотнюк рассказала о том, как пережила ее болезнь

Анна Заворотнюк впала в панику из-за того, что ее мало любили в детстве

Фото: Instagram

Вот уже год 24-летняя дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк живет со своим молодым человеком отдельно от матери. Тяжелые мысли о состоянии актрисы не покидают ее ни на секунду. Однако теперь Анна может говорить о своем состоянии открыто, ведь самая черная полоса уже позади.

Недавно Заворотнюк-младшая призналась, что, узнав о болезни мамы, на целый год впала в глубокую депрессию и лишь работа с психологами помогла ей выбраться из этого тяжелого эмоционального состояния.

-Около года я находилась в глубокой депрессии после того, как ко мне пришло осознание, что моя мама действительно серьезно больна, - написала Анна в своем Инстаграм. - Я никуда не ходила, просто сидела в четырех стенах и постоянно гоняла темные мысли, сейчас мне гораздо лучше, я на пути к тому чтобы научиться принимать удары судьбы.
- Анна Заворотнюк
Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk

Маленькая девочка с трудным детством

Анна уверена, что как бы ни было человеку тяжело, работа над собой приведет его к свету и радости. Она сама, например, осознала, что в детстве недополучила любви и начала работать со своим "внутренним ребенком", учиться контролировать свои эмоции. Главное, по словам Анны, осознать свои проблемы, проговорить их и начать с ними бороться.

  • ...Внутри меня живет маленькая девочка с трудным детством, которая не получила любви столько, сколько ей хотелось бы, и прожила много страшных моментов, а когда в моей жизни случилась трагедия, этот ребенок начал тригерить, страх, паника и т.д.
Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
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