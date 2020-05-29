"Около года находилась в глубокой депрессии" Дочь Заворотнюк рассказала о том, как пережила ее болезнь
Анна Заворотнюк впала в панику из-за того, что ее мало любили в детстве
Вот уже год 24-летняя дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк живет со своим молодым человеком отдельно от матери. Тяжелые мысли о состоянии актрисы не покидают ее ни на секунду. Однако теперь Анна может говорить о своем состоянии открыто, ведь самая черная полоса уже позади.
Недавно Заворотнюк-младшая призналась, что, узнав о болезни мамы, на целый год впала в глубокую депрессию и лишь работа с психологами помогла ей выбраться из этого тяжелого эмоционального состояния.
Маленькая девочка с трудным детством
Анна уверена, что как бы ни было человеку тяжело, работа над собой приведет его к свету и радости. Она сама, например, осознала, что в детстве недополучила любви и начала работать со своим "внутренним ребенком", учиться контролировать свои эмоции. Главное, по словам Анны, осознать свои проблемы, проговорить их и начать с ними бороться.
- ...Внутри меня живет маленькая девочка с трудным детством, которая не получила любви столько, сколько ей хотелось бы, и прожила много страшных моментов, а когда в моей жизни случилась трагедия, этот ребенок начал тригерить, страх, паника и т.д.