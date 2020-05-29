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"Мошенник и симулянт": Дана Борисова жёстко ответила на обвинения родного отца в рукоприкладстве

Бывшая телеведущая уверяет, что не сталкивала мужчину с лестницы, он постоянно придумывает себе болезни

Фото: Instagram danaborisova_official

Ещё месяц назад Дана показывала фото на фоне скорой помощи в обнимку с папой

Сказала "Чтоб ты сдох!"

45-летняя звезда ток-шоу Дана Борисова вновь оказалась в эпицентре внимания. На этот раз родной отец обвинил бывшую телеведущую в том, что столкнула его с лестницы. Обсудить криминальную историю члены семьи Борисовой собрались на программе "На самом деле", в ходе чего выяснилось, что месяц назад Александр Борисов попал в больницу с множественными травмами и ушибами.

По его словам, Борисов приехал в квартиру бывшей жены попросить 5000 рублей, но его буквально столкнули с лестничной площадки. Сейчас мужчина бездомный, после перенесённого ковида он живёт в строительном вагончике, постоянно испытывает усталость, страдает провалами в памяти, перепадами давления.

– Мне не хватало на лекарства, я позвонил Дане и попросил, но в ответ услышал отборную брань и пожалел, что вообще к ней обратился. А бывшая жена сказала мне "Чтоб ты сдох!" Дана все это видела, обидно было, что родная дочь так поступила...

Александр Борисов признался, что больше никогда не обратится за помощью к дочери, лучше умрёт от голода.

Фото: Instagram/danaborisova_official

Дана Борисова полностью опровергла обвинения отца. По её версии, это отец ворвался к ним в дом и набросился на её маму. Телеведущая назвала мужчину мошенником и симулянтом.

В детстве отец оставил Дану с матерью и ушёл к другой женщине, но, несмотря на это, Дана поддерживала его и не прекращала с ним общаться.

– Папа у меня не в больницах находится, а в свободное время он загорает на пляже в Серебряном Бору. Скорая мне сказала, что его несут окровавленного с пляжа. Потасовка в квартире была, я не отрицаю. Но лично я его не трогала.

По словам Даны, с начала этого года папа не раз симулировал разные болезни, в том числе и рак, два инсульта и несколько случаев ковида. Скорее всего, и в этот раз он слукавил. Мужчина уже 25 лет не живёт в семье Даны, у него есть ещё дети от последующих отношений, но обратиться за помощью он решил именно к ней.

А ещё нуждающийся в средствах мужчина пошёл на ток-шоу, чтобы заработать на этой некрасивой истории.

"Рада, что ничего общего кроме родства я с этими людьми не имею".

Накануне съёмки телешоу дочь Борисовой Полина Аксёнова резко высказалась о некрасивом поведении деда в своём Инстаграм. Девочка написала, что разочарована тем, что близкие люди могут предать тебя за какие-то 50 тысяч рублей гонорара. 

– Вот пример, как близкий человек, которого ты любишь, заботишься, всю жизнь содержишь в конце концов, за какие-то жалкие 50 тысяч готов сказать такое на родную дочку. Очень рада, что ничего общего кроме родства я с этими людьми не имею. Знаете, с одной стороны я привыкла и абсолютно не удивлена, а с другой в душе некое разочарование - этот мир прогнил, - поделилась своими мыслями Полина. 

Фото: Instagram/danaborisova_official

К слову сказать, у самой Полины тоже неоднозначные отношения с родителями: сначала она не хотела общаться с матерью Даной Борисовой, обвиняя её в употреблении запрещённых веществ, затем разругалась с отцом из-за того, что на неё якобы поднимали руку. Девочка страдает от панических атак и периодически наносит себе увечья - царапины и порезы. 

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