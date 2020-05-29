"Мошенник и симулянт": Дана Борисова жёстко ответила на обвинения родного отца в рукоприкладстве

Сказала "Чтоб ты сдох!"

45-летняя звезда ток-шоу Дана Борисова вновь оказалась в эпицентре внимания. На этот раз родной отец обвинил бывшую телеведущую в том, что столкнула его с лестницы. Обсудить криминальную историю члены семьи Борисовой собрались на программе "На самом деле", в ходе чего выяснилось, что месяц назад Александр Борисов попал в больницу с множественными травмами и ушибами.

По его словам, Борисов приехал в квартиру бывшей жены попросить 5000 рублей, но его буквально столкнули с лестничной площадки. Сейчас мужчина бездомный, после перенесённого ковида он живёт в строительном вагончике, постоянно испытывает усталость, страдает провалами в памяти, перепадами давления.

– Мне не хватало на лекарства, я позвонил Дане и попросил, но в ответ услышал отборную брань и пожалел, что вообще к ней обратился. А бывшая жена сказала мне "Чтоб ты сдох!" Дана все это видела, обидно было, что родная дочь так поступила...

Александр Борисов признался, что больше никогда не обратится за помощью к дочери, лучше умрёт от голода.