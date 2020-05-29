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Умерла певица из дуэта Baccara Мария Мендиола

Дуэт стал популярен после сингла "Yes Sir, I Can Boogie", а также "Sorry I'm a Lady"

Фото: Instagram @baccaraoficial

Певица Мария Мендиола, исполнившая знаменитый хит "Yes Sir, I Can Boogie", умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщает BBC

Певица скончалась в Мадриде в окружении своей семьи в субботу утром.

«Моя дорогая Мария, замечательная артистка, но, прежде всего, сегодня нас покинула моя подруга», - написала ее коллега по группе Кристина Севилья в Instagram. 

«Я могу только поблагодарить столько любви за то, что я получил от тебя».

Мария Мендиола родилась 4 апреля 1952 года. Она начала свою карьеру как танцовщица. В 70-х Мендиола познакомилась с Майте Матеос, позже они создали дуэт Baccara. Вскоре их заметили и пригласили в Германию. Первым синглом группы и одной из самых известных песен стала композиция Yes Sir, I Can Boogie. Благодаря ему дуэт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как женская группа, продавшая наибольшее число пластинок с синглом – 16 млн копий. В итоге песня заняла седьмое место в рейтинге самых продаваемых записей в мире. 

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