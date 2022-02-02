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Манижа вынуждена перенести московский концерт, назначенный на день выборов

Причина переноса – сохраняющиеся ограничительные меры при проведении массовых мероприятий

Фото: афиша концерта

Представительница России на «Евровидении-2021» Манижа сообщила, что вынуждена вновь перенести концерт в столичном Crocus City Hall.

«Мне грустно и больно», – озаглавила она свое сообщение в соцсетях.

Сначала столичный концерт должен был пройти 8 июля, но его пришлось перенести на 19 сентября. Напомним, что в этот день в России пройдет единый день голосования. Перенос сделан на интересную дату – 02.02.2022.

Причина переноса – сохраняющиеся ограничительные меры при проведении массовых мероприятий.

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