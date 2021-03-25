"Не могу без экстрима": у сына Джигарханяна в России сорвало "крышу"

В начала лета Степан Джигарнян прилетел в Москву. Мужчина уверял, что в России ему нужно навестить маму и решить вопросы с наследством. Джигарханян планировал улететь в США в августе, но судя по всему теперь решил остаться в России надолго. Здесь сын легендарного актера не скучает. В последнее время его часто видят в компании известного блогера Павла Макарова. Они вместе занимаются водным экстримом, летают в аэродинамической труде и даже прыгают с парашютом.

- С Павлом мы познакомились пару лет назад на съемках программы Максима Галкина «Сегодня вечером», - рассказывает Степан. – И у нас как-то сразу срослось. Мы поняли друг друга с первой же встречи и стали общаться. Я сам своего рода экстремал, если говорить о географии моих поездок по миру. Кроме того, я – лицензированный дайвер, активно занимаюсь акробатикой. А Павел - экстремал вдвойне. Чего стоит только его увлечение вингсьютом (полеты в костюме "Белки-Летяги"). Хоть Павел и посвятил меня в воздушные виды спорта, я такую дистанцию вряд ли пройду!

Не так давно вместе с Павлом Степан планировал отправиться в экстрим-экспедицию на Мадагаскар и в Мозамбик. Но из-за пандемии планы пришлось изменить. Сейчас им приходится искать альтернативные пути. Не так давно Степан и Павел побывали в подмосковную Коломну на слете трэвел-блогеров.

- В России я впервые в жизни прыгнул с парашюта, - говорит Степан. - Перед полетом прошел инструктаж. Страх был только в первые секунды. Потом все прошло нормально! Без экстрима я уже жить не могу.

- Но он часто приводит к травмам!

- Травмы? Они были, есть и будут - при нашей жизни не без этого!