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Наталья Штурм: Тюрьма сломала моего зятя

Известная певица обратилась к родственнику через Sobesednik.ru с просьбой не запрещать её внуку выезд из России

В семье певицы и писательницы Натальи Штурм разгорелся конфликт. Внук знаменитости, двухлетний Даниэль, оказался заложником собственного отца, который ему поставил запрет на выезд из России. Когда посыпались угрозы со стороны бывшего зятя, отсидевшего тюремный срок в адрес самой Натальи, на семейном совете решили предать эту вопиющую историю огласке.

– Наталья, сколько можно? Когда закончатся эти испытания в твоей жизни?

– Для меня на данный момент сейчас важно здоровье моей мамы и чтобы мамочка поменьше смотрела телевизор. Для неё это сюрреалистично. Она вообще не любит скандальных ситуаций, публичность, никогда не была на телевидении и для неё это чуждо. Вот ты знаешь, Санта-Барбара – это классика, у нас всё по сюжету знаменитого сериала, преемственность поколений.

Сначала мне мой муж не давал общаться с нашим сыном Арсением, а теперь подобные проблемы возникли у моей дочери Елены. Мы в этом году даже не могли вывезти Даниэля на море, так как отец не даёт разрешения на вывоз ребёнка, которому, как и любому ребёнку, необходимо летом наслаждаться морем, дышать морским воздухом и лакомиться витаминами.

– Так что же такое, твоя Елена всегда была скромной девочкой, которая сторонилась публичности, никому не давала интервью о маме…

– Это вынужденные для Лены меры. В их семье было всё хорошо. Но потом Юлика посадили в тюрьму за отмывшие денег, а это очень серьёзная статья в Европе. Он отсидел полтора года, но и этот срок оказался для мальчика-мажора огромным, неволя его сломала. Лена полетела к нему в Будапешт, где он находился некоторое время на поселении после заключения.

Дочка конечно, была в недоумении, когда увидела во что превратился её муж, но она его любила и всё для любящих сердец преодолимо. Тут грянула пандемия, скованные условия существования дали паре понять, что им надо разъезжаться, они больше не смогут жить вместе. Но жить отдельно, я подчёркиваю это для Юнико, не значит – манипулировать ребёнком.

«Продай моей семье ребёнка», – бросил фразу Юлико. Для Лены это было ударом, То есть он решил, чтобы ребёнок жил в Австрии у его мамы, одной из жён своей отца. Но это нонсенс, так как мальчик должен получить мужское воспитание. Елена оказалась в полной растерянности в чужой стране, но она девочка у меня сильная, всё преодолела, прежде всего ради сына, ведь ребёнок должен видеть маму счастливой.

– Как сейчас себя чувствует Елена?

– Спасибо, всё нормально. Лена счастлива, у неё новые прочные отношения, дочь в положении, я на седьмом небе от счастья! Даня называет нового спутника жизни Лены папой, у них хорошая семья, чему я рада. Но проблемы, которые идут от бывшего зятя, остаются, я хочу, чтобы он понял, что дети не марионетки, благодаря которым можно манипулировать отношениями или хуже того мстить.

Хочу дать совет бывшему зятю, так как родственники могут быть врагами. Юлик, ты красивый, умный молодой парень. Женись на богатой еврейке, как ты когда-то хотел, она родит тебе много прелестных мальчиков и все будут довольны.

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