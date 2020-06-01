Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:34

"Наследство Краснова стали пилить еще при жизни": любимый художник Пугачевой оставил внушительное состояние

Анна Калашникова рассказала о последних днях любимого художника Примадонны

Фото: Global Look Press

Вчера в Москве простились с Борисом Красновым. Последний приют именитый художник нашёл на Троекуровском кладбище столицы. О том, как умирал друг Аллы Пугачёвой, в шоу-бизнесе активно шепчутся. Анна Калашникова уверяет: в хосписе, где прошли последние дни Бориса, его мало кто навещал. А родные – жена и дети – и вовсе ни разу не были замечены.

- Борис такого отношения к себе явно не заслужил, - вздыхает Калашникова. – О равнодушии семьи к Краснову я рассказала в эфире программы Андрюши Малахова. После чего на меня накинулись хейтеры. Но я сказала горькую правду. Краснов умер в одиночестве, в хосписе, покинутый самыми близкими.

- Ещё при жизни Бори знакомые юристы мне рассказывали, что родня Краснова обратилась к их услугам и уже «пилит» наследство, - продолжает Анна. - А Краснов был не бедный. Ещё десять лет назад у Бориса был зал торжеств в центре Москвы, который арендовали под юбилеи и свадьбы не только олигархи, но и серьёзные политики.

У Бори было также несколько квартир в Москве, загородная недвижимость. Плюс приличные сбережения на счетах. Краснов ставил шоу для главного эшелона эстрадных звёзд, поэтому накопления у него были. Мы же понимаем, что шоу того же Киркорова стоят не менее 6 миллионов евро. А Боря за свою карьеру сделал не одно такое шоу. Деньги у Краснова были и не малые.

Калашникова уверяет: Краснов знал, что еще при жизни среди родственников началась драка за его наследство.

- Вдумайтесь, никто из близких не беспокоился о том, как скрасить его последние дни, - возмущается Анна. - Всем известно, что порой рука близкого человека возвращает с того света. А Краснов умирал рядом с посторонними людьми. Разбитый болезнью и одиночеством.

Я не верю в слова родни Бори о великой любви к нему, сказанные на похоронах. Человека надо беречь при жизни. Жалеть надо живых. Не верю я в искренность их слез. Важнее поступки, а не слова.

Я-то знаю, каким Боря был подавленным последние месяцы. Видела его зимой в одном из московских отелей. Он тогда сказал мне, что ему негде жить, что он одинок и всеми заброшен. На нем был рваный свитер, какие-то потертые штаны. Я была в шоке. Предложила ему помощь, но Боря отмахнулся. Он был очень гордым.

Последние дни Борис провёл в хосписе. Там он и умер. 85% мозга уже не работало, парализовало правую часть тела. В хосписе его навещали только Алла Борисовна Пугачёва и его друг, адвокат Александр Добровинский. И ещё вдова Абдулова Юлия регулярно справлялась о здоровье Краснова. Родственников Бори в хосписе никто не видел. По сути, чужие люди ему оказались более близкими, чем родня.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 часов назад

Сергей Никитин: «Если наша власть лжет, то я против нее»

Расследование 8 часов назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 9 часов назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Общество 1 день назад

31 год назад было совершено одно из самых громких преступлений начала 90-х. Убийство священника Александра Меня

Общество 1 день назад

Ушли на пост: Как семьи высокопоставленных силовиков встали во главе ЧОПов с миллионными оборотами

Расследование 4 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Культура и ТВ 1 час назад

Валерий Леонтьев пожелал Ларисе Долиной интересных мужчин

Шоу-бизнес 1 час назад

"Азизу просто распяли": сестра откровенно рассказала об отношениях певицы с мужем

Культура и ТВ 1 час назад

Валерий Магдьяш: Никулин был наивным, но не от глупого ума, а от открытости

Культура и ТВ 1 час назад

Чайковский – великий композитор, но Серебренников полюбил его не только за это?

Шоу-бизнес 2 часа назад

Состоялся первый релиз певицы МакSим после выписки из больницы

Шоу-бизнес 2 часа назад

Лариса Рубальская: За свои песни денег никогда не брала

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Не могу без экстрима": у сына Джигарханяна в России сорвало "крышу"

Культура и ТВ 4 часа назад

Павел Прилучный: Мне тяжело оставаться наедине с самим собой

Культура и ТВ 6 часов назад

Сергей Никитин: «Если наша власть лжет, то я против нее»

Культура и ТВ 11 часов назад

Ученые получили Шнобелевскую премию мира за исследование о причинах появления бороды

Культура и ТВ 11 часов назад

Куда пойти на выходные 10-12 сентября

Шоу-бизнес 23 часа назад

Дарья Мельникова: Отдых с детьми – это просто другой вид работы

Культура и ТВ 1 день назад

Крейсер "Аврора" заинтересовал Бельмондо меньше, чем общежитие Галошной фабрики

Культура и ТВ 1 день назад

Скончался актер, сыгравший бойца Черешняка в фильме "Четыре танкиста и собака"

Шоу-бизнес 1 день назад

"Верните мой 1977": Лев Лещенко впервые выступит в клубе

Культура и ТВ 1 день назад

С возвращением в "Матрицу": вышел первый трейлер новой части культового фильма

Шоу-бизнес 1 день назад

Муж Макеевой: У нас с Настей будут общие дети!

Спорт 1 день назад

Клубный чемпионат мира по футболу FIFA не будет проводиться в Японии из-за COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика