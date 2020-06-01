"Наследство Краснова стали пилить еще при жизни": любимый художник Пугачевой оставил внушительное состояние

Вчера в Москве простились с Борисом Красновым. Последний приют именитый художник нашёл на Троекуровском кладбище столицы. О том, как умирал друг Аллы Пугачёвой, в шоу-бизнесе активно шепчутся. Анна Калашникова уверяет: в хосписе, где прошли последние дни Бориса, его мало кто навещал. А родные – жена и дети – и вовсе ни разу не были замечены.

- Борис такого отношения к себе явно не заслужил, - вздыхает Калашникова. – О равнодушии семьи к Краснову я рассказала в эфире программы Андрюши Малахова. После чего на меня накинулись хейтеры. Но я сказала горькую правду. Краснов умер в одиночестве, в хосписе, покинутый самыми близкими.

- Ещё при жизни Бори знакомые юристы мне рассказывали, что родня Краснова обратилась к их услугам и уже «пилит» наследство, - продолжает Анна. - А Краснов был не бедный. Ещё десять лет назад у Бориса был зал торжеств в центре Москвы, который арендовали под юбилеи и свадьбы не только олигархи, но и серьёзные политики.

У Бори было также несколько квартир в Москве, загородная недвижимость. Плюс приличные сбережения на счетах. Краснов ставил шоу для главного эшелона эстрадных звёзд, поэтому накопления у него были. Мы же понимаем, что шоу того же Киркорова стоят не менее 6 миллионов евро. А Боря за свою карьеру сделал не одно такое шоу. Деньги у Краснова были и не малые.

Калашникова уверяет: Краснов знал, что еще при жизни среди родственников началась драка за его наследство.

- Вдумайтесь, никто из близких не беспокоился о том, как скрасить его последние дни, - возмущается Анна. - Всем известно, что порой рука близкого человека возвращает с того света. А Краснов умирал рядом с посторонними людьми. Разбитый болезнью и одиночеством.

Я не верю в слова родни Бори о великой любви к нему, сказанные на похоронах. Человека надо беречь при жизни. Жалеть надо живых. Не верю я в искренность их слез. Важнее поступки, а не слова.

Я-то знаю, каким Боря был подавленным последние месяцы. Видела его зимой в одном из московских отелей. Он тогда сказал мне, что ему негде жить, что он одинок и всеми заброшен. На нем был рваный свитер, какие-то потертые штаны. Я была в шоке. Предложила ему помощь, но Боря отмахнулся. Он был очень гордым.

Последние дни Борис провёл в хосписе. Там он и умер. 85% мозга уже не работало, парализовало правую часть тела. В хосписе его навещали только Алла Борисовна Пугачёва и его друг, адвокат Александр Добровинский. И ещё вдова Абдулова Юлия регулярно справлялась о здоровье Краснова. Родственников Бори в хосписе никто не видел. По сути, чужие люди ему оказались более близкими, чем родня.