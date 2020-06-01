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Лариса Рубальская: За свои песни денег никогда не брала

Известная советская поэтесса, чьи песни исполняли и исполняют самые именитые артисты, поделилась с нашим корреспондентом, как начала карьеру в тридцать лет, почему не продавала свои песни, а также объяснила, как смогла пережить уход членов своей семьи.

Фото: Instagram

Лариса Рубальская

В отличии от многих коллег 75- летняя Рубальская активно ведёт «Инстаграм». На счету её блога почти миллион подписчиков.

– Я мало что об этом знала, – говорит поэтесса. – По мере прибавления аудитории, я стала чаще писать посты, мне это очень интересно.

– День рождения как будете праздновать?

– Не люблю я всё это. Мне по душе неомрачённые будни, с нормальными событиями, праздники не люблю. Юбилеи праздную, а сейчас планирую на день рождения уехать на несколько дней.

– Вы много лет работали с японцами – чему они вас научили?

– Они привили мне многие черты характера, воспитали меня, я же была в японском логове, на работу ходила от звонка до звонка. Я спокойная, не взрываюсь, терпеливая, никого не обсуждаю. Они многому меня научили именно с точки зрения менталитета.

– Как так получилось, что писать вы начали ближе к 30 годам? Обычно к этому возрасту у людей уже устоявшаяся карьера.

– Я позднего развития человек. Невозможно объяснить, наверное, это судьба. И замуж вышла поздно, и с японцами начала работать поздно – зато мне уже сколько лет, а жизнь идёт ровно, без спадов. Очень этим горжусь.

Фото: Instagram
Рубальская ведет свою кулинарную передачу на просторах "YouTube"

– Это удивительно – написать песню и сразу же продать её известному исполнителю…

– Во-первых, тогда они были начинающими артистами, а не как сейчас – популярными, во- вторых, я никогда не брала деньги за свои песни. Почти все свои песни я написала бесплатно, это последние лет пять такая работа стоит денег, а в то время я просто радовалась, что мои песни исполняют. Думаю, так многие делали. Затем эти артисты стали звёздами, и ко мне популярность пришла. Аллегрова была совсем девчонкой, Киркоров и Буйнов были юными начинающими артистами, успех моих песен в их исполнении – результат наших хороших отношений.

– Дружите с артистами, исполняющими ваши песни?

– Если видимся где-то, всегда рады друг другу, а так, в обычной жизни мы не встречаемся.

– С Аллегровой поддерживаете связь?

– Я её приглашала на мой юбилейный концерт, который будет в ноябре, если пандемия не разрушит наши планы, но она сказала, что прийти не сможет.

– Она все ещё поёт ваши песни?

– Она бы может и не пела, но я как-то по её приглашению была на её концерте, так зал ревёт: «Угонщицу давай!». Её концерты не обходятся без мною написанных песен «Угонщица», «Транзитный пассажир», «Сквозняки» – зрители просто не отпускают.

– Боярский как-то сказал, что женщина должна заниматься не карьерой, а домом и детьми, что вы думаете об этом?

– Женщина должна твёрдо стоять на своих ногах, ведь в жизни всякое бывает, как произошло со мной. У меня был такой надёжный муж, крепкий тыл, его так давно нет, и мне многое пришлось пережить. Он долго время был болен, если бы я не умела зарабатывать, вести дом, мне было бы очень плохо. Я все выдержала и продолжаю жить без него уже 14 лет – у меня съёмки, концерты, написание книг. Меня хватало и на него, и на дом, и на карьеру.

– Продолжая тему супруга, как вы пережили столько потерь? Введь до мужа друг за другом ушли ваша мама и брат.

– Как тут ответить? У меня просто устойчивая психика, опять же, привитая японцами. Я не могла об этом думать, говорить, рыдать кому-то. Время унесло потихоньку, вот и всё.

– В одном интервью вы признались, что с уходом мужа, ушло и ваше счастье. Вы сегодня можете сказать, что вы счастливы?

– Про меня можно сказать, что я благополучная. Мне есть, чем заниматься, я не заброшенный этой жизнью человек, честно вам скажу. Это все результат моего характера и поведения.

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