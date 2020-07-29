"Азизу просто распяли": сестра откровенно рассказала об отношениях певицы с мужем

Страсти вокруг первого в жизни брака Азизы продолжают набирать обороты. Родная сестра артистки Гульнара Мухамедова не может с безразличием наблюдать за происходящим и требует прекратить издеваться над Азизой.

- Гульнара, вы еще ни разу не высказывались по поводу свадьбы Азизы. Как восприняли ее изменения в личной жизни?

- Сначала с недоверием отнеслась, конечно, к Александро, потому что у них очень быстро развивались события. Но, познакомившись с ним поближе, увидев его глаза, отношение к моей сестре, предупредительность во всем, изменила свое мнение. Азиза с Александром общается в течение года. За это время случались моменты, когда ее надо было поддержать. И он все время был с ней рядом. У них на самом деле хорошая дружба переросла в чувства.

Моя сестра - далеко не глупая женщина, которая может броситься в омут с головой. Можно броситься а объятия, но не открыть свое сердце. А Александру она его открыла. Это ее избранник. Да, у них есть разница в возрасте. Но весь мир живет с такими разницами! И что теперь кидать камни в их сторону? Дай Бог, чтобы у них был крепкий брак. Я с большим уважением к Александру отношусь: мы доверили нашу сестру и благословили их союз. Он – честный и очень добрый человек.

- А почему вы тогда не были на их росписи в ЗАГСе?

- Я не была на торжестве, потому что мне нездоровилось. До этого пекла торты в течение нескольких дней и ночей, переохладилась. На росписи был мой сын, племянник Азизы, Тимур. Наша семья очень счастлива за Азизу. Она сейчас по-другому задышала. У нее светятся глаза, она обрела новые силы для жизни, для творчества. Это очень важно! Она работает, творит и все это благодаря Александру. И не надо никому омрачать это. Надо всем просто искренне пожелать ей счастья. Без намека на лицемерие.

- Смотрели программу Андрея Малахова «Спасите Азизу»?

- Я после этой передачи до сих пор пребываю в угнетенном состоянии. У меня остался ужасный осадок на душе! Сколько лицемерия, сколько злобы, сколько предвзятости есть в людях. Нам всем говорят: «Будьте добрее, будьте милосерднее!». Но никто не слушает! Азизу просто распяли, издеваясь над людьми, которых она избрала своей семьей.

Ни один человек не заступился за мою сестру. Никто не сказал здравомыслящие слова: «Почему в студии нет людей, которые работали рядом с ее свекровью Людмилой, которые знали ее родителей, которые у нее учились, а сейчас стали взрослыми». Людмила на самом деле из хорошей семьи. Но это показывать было невыгодно. Программу сняли быстро, чтобы люди не успели подтянуться на защиту Людмилы. Очень несправедливо!

- Но там были и те, кто заступался за Азизу!

- Под видом защиты Азизы присутствующие, наоборот, ее топили в злорадстве и ухмылках. Говорят же, что глаза - зеркало души. У всех на программе глаза были злобные, издевательские. Все стрелы были направлены именно в Азизу. Делали все, чтобы растоптать ее первый в жизни брак! Конец восторжествовал в виде девочки, которой никто не смог закрыть рот.

- Вы имеете ввиду сводную сестру Александра Алину?

- Да. Она нежной, осторожной походкой вошла в студию. Чистое создание с необыкновенными глазами небесного цвета, очень трепетная. Люди, которые привыкли перекрикивать и перебивать, неожиданно замерли. Когда она начала говорить с такой добротой и сердечностью, я сразу увидела в ней ангела, который был послан с небес Господом Богом, чтобы защитить своими белыми крылами Азизу и ее Александра. Она сказала, что Александр – ее брат, которого они любят, и знают, что он самый лучший. Она своими крылами ангела закрыла Азизу с Александро, спасая их любовь.

Эта девушка принесла с собой букет чистейших белых хризантем. Мы были удивлены: «Для чего букет в этой программе?». Она попросила передать Азизе цветы Милу Романиди, которая была представлена на программе как подруга моей сестры. Она передала букет лицемерному человеку, заткнув всем клеветникам рты. Мила, как мне показалось, даже онемела и ничего не могла сказать. За нее только говорили глаза. Растерянные глаза фурии. А самое ужасное, что Романиди бросила эти цветы в гримерной, не удосужившись их взять с собой и передать моей сестре.