"Верните мой 1977": Лев Лещенко впервые выступит в клубе

Лев Лещенко впервые выступит на клубной сцене. 9 октября в московском «Главклубе» артист представит программу «Верните мне мой 1977-й» (по аналогии с расхожей ностальгической заявкой «верните мой 2007-й» у миллениалов).

Так нетипично для своего эстрадного статуса Лещенко решил заранее отметить 80-летие (день рождения у певца 2 февраля). На сцене прозвучат все его хиты за 62-летний период на сцене: «Надежда», «Прощай», «Соловьиная роща», «Родительский дом», «Команда молодости нашей», «До свиданья, Москва!» и другие.

На разогреве у ветерана эстрады выступит резидент SIMACHEV SHOP&BAR Федор Фомин, сообщает пресс-служба артиста.