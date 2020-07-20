"Верните мой 1977": Лев Лещенко впервые выступит в клубе
80-летие один из самых опытных артистов российской эстрады отметит в нетипичном для его статуса месте и с диджей-сетом
Лев Лещенко впервые выступит на клубной сцене. 9 октября в московском «Главклубе» артист представит программу «Верните мне мой 1977-й» (по аналогии с расхожей ностальгической заявкой «верните мой 2007-й» у миллениалов).
Так нетипично для своего эстрадного статуса Лещенко решил заранее отметить 80-летие (день рождения у певца 2 февраля). На сцене прозвучат все его хиты за 62-летний период на сцене: «Надежда», «Прощай», «Соловьиная роща», «Родительский дом», «Команда молодости нашей», «До свиданья, Москва!» и другие.
На разогреве у ветерана эстрады выступит резидент SIMACHEV SHOP&BAR Федор Фомин, сообщает пресс-служба артиста.
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Рубрика: Шоу-бизнес