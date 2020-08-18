Пугачёва и Галкин, Собчак и Богомолов, Бондарчук и Паулина на вечере в честь Вертинского

– Мы с самого начала понимали, что фильм будет существовать в двух версиях. С Дуней сразу об этом говорили, - рассказал Константин Эрнст, стоявший на фоне огромной афиши с фильмом в той же позе, с гордо поднятой головой в профиль, что и Вертинский. – Жизнь Вертинского проходила в разных ипостасях и в разных местах, для восприятия которых нужна разная степень толерантности. Одна версия будет для классического телевидения и другая (18+) для платформ.

– Что можно, а что нельзя показывать на ТВ? – Допытывался «Собеседник» у Эрнста. – Я так понимаю, кокаин не войдёт в телеверсию?

– Там, помимо кокаина, ещё много существует. Нет только рок-н-ролла, остальное есть.

– Не расскажете подробнее?

– Сейчас я буду рассказывать детали эротических сцен? – Улыбался Эрнст. – Увольте. Это надо смотреть. Секс в пересказе – это… – и состроил собравшимся не самую сексуальную гримасу.