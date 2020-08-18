Пугачёва и Галкин, Собчак и Богомолов, Бондарчук и Паулина на вечере в честь Вертинского
Пока высокий бомонд съезжался, «Собеседник» пытал Константина Эрнста о том, что сейчас нельзя показывать по ТВ
«Первый канал» совместно с онлайн-платформой KION устроили в кинотеатре «Художественный» премьеру сериала Авдотьи Смирновой «Вертинский». В ролях Алексей Филимонов, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Сергей Рост, Виктория Исакова и другие.
К «Художественному» подогнали уникальные ретро-автомобили времён Вертинского. Но по мере приближения VIP-сеанса тротуар между кинотеатром и метро «Арбатская» заполнялся ещё и современными лимузинами. Устраивать скандал и вызывать ДПС с эвакуатором никто не решился.
Фильм оказался неплохим, насыщенным, он будет понятен широкому зрителю. События развиваются на фоне Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. Лучшего для режиссёрской драмы и не придумаешь. На ужасы войны и общественных столкновений накладываются другие линии – любовная, профессиональная актёрская…
По платной подписке в интернете фильм будет доступен с 13 сентября, на «Первом канале» его покажут с купюрами в течение полугода. Вопрос о купюрах – один из самых интересных: в первой серии герои фильма активно нюхают кокаин, который тогда ещё продавался в аптеках, хотя и по рецепту.
– Мы с самого начала понимали, что фильм будет существовать в двух версиях. С Дуней сразу об этом говорили, - рассказал Константин Эрнст, стоявший на фоне огромной афиши с фильмом в той же позе, с гордо поднятой головой в профиль, что и Вертинский. – Жизнь Вертинского проходила в разных ипостасях и в разных местах, для восприятия которых нужна разная степень толерантности. Одна версия будет для классического телевидения и другая (18+) для платформ.
– Что можно, а что нельзя показывать на ТВ? – Допытывался «Собеседник» у Эрнста. – Я так понимаю, кокаин не войдёт в телеверсию?
– Там, помимо кокаина, ещё много существует. Нет только рок-н-ролла, остальное есть.
– Не расскажете подробнее?
– Сейчас я буду рассказывать детали эротических сцен? – Улыбался Эрнст. – Увольте. Это надо смотреть. Секс в пересказе – это… – и состроил собравшимся не самую сексуальную гримасу.
Фильм начинал создаваться ещё в 2014-м, когда не было интернет-платформ. По инициативе Анастасии Вертинской. Потом настали кризисные времена, и «к осени 2015 года бюджет был такой, что уже с текущей экономикой не справился, и мы заморозили проект, - уточнил Эрнст. – Жизнь Александра Вертинского была подвижной, и он много где побывал, проект стоил недёшево. Спустя некоторое время к нам пришла помощь в лице Романа Абрамовича и Сергея Адоньева, и таким образом мы добрали тот бюджет, который позволял нам запуститься».
На вопрос, курировала ли Анастасия Вертинская проект, Эрнст сказал:
– Она курировала замечательно. То есть никак.
Публика, знающая, сколько проблем у создателей возникает с позицией наследников героя фильма, одобрительно и с пониманием хихикнула.
Премьеру, помимо Анастасии Вертинской, посетили Алла Пугачёва, Максим Галкин, Владимир Познер, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова, Анатолий Чубайс, Игорь Верник, Алла Сигалова, Игорь Угольников, Ирина Пегова и другие.
Теги: #Вертинский, #Эрнст, #Алла Пугачева, #Максим Галкин, #Ксения Собчак
Рубрика: Шоу-бизнес