Муж Макеевой: У нас с Настей будут общие дети!

За здоровье Анастасии Макеевой борются врачи. Актриса оказалась на больничной койке из-за скандалов с бывшей женой своего мужа. Пара утверждает, что Светлана Малькова причастна к травле, которой подверглась артистка в интернете и на телевидении. О том, как себя чувствует Анастасия, Sobesednik.ru рассказал её супруг Роман.

Недавно Светлана Малькова в очередной раз пришла на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», чтобы рассказать о своих отношениях с соперницей – Анастасией Макеевой. В начале лета у женщин произошла стычка, после которой у обеих остались некоторые травмы. На эфире Светлана пожаловалась на то, что именно актриса первая полезла на неё с кулаками. А также обвинила бывшего супруга Романа в том, что тот не платит алименты на их четырёх общих детей.

Стоит отметить, что Анастасия попала в больницу как раза накануне этого эфира. Не исключено, что именно новость о предстоящем выходе программы стала последней каплей, которая подтолкнула артистку к нервному срыву. Мы встретили мужа Анастасии на светском мероприятии - NUMBER ONE AWARD 2021, куда он приехал получать награду за супругу.

- Настя сейчас находится в обычной городской больнице, куда она попала по скорой, - рассказал нам Роман Мальков. – Врачи к ней отнеслись с теплотой и профессионализмом.

- Какой диагноз поставили медики?

- Там целый букет, который мы пока не хотим озвучивать. Как только будет официальное заключение, тогда мы все расскажем. Естественно, все это последствия безумной травли со всех сторон, нечестности и однобокого суждения (общественность считает, что именно Анастасия увела Романа из семьи, - Прим. Sobesednik.ru).

Анастасия – актриса театра. Её профессия - дарить людям эмоции. Она не может отстраниться и закрыться от всех. У неё оголённая психика. По большому счету, она как ребёнок, который воспринимает информацию так, как её подают. Поэтому весь этот букет, который сейчас у неё есть, образовался именно на фоне стресса.

- Как вы поддерживаете супругу?

- Перед этим разговором с вами я не спал трое суток. Я всё время нахожусь в машине возле больницы, где лежит Настя. Мне так спокойнее. Сегодня пришёл получить за неё премию, потому что для неё важна поддержка людей. Даже врачи говорят, что это лучшее лечение.

Я с Настей не расставался с 18 августа прошлого года, когда мы объявили себя парой. С каждым днём мы привязываемся друг к другу все больше и больше, мы по-настоящему друг друга любим. И вот, в первый раз нам пришлось расстаться, когда Настя попала в больницу. Поэтому я просто не мог оставить её без поддержки.