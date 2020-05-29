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Муж Макеевой: У нас с Настей будут общие дети!

Роман Мальков дал эксклюзивное интервью Sobesednik.ru

Фото: Instagram: @makeevan

За здоровье Анастасии Макеевой борются врачи. Актриса оказалась на больничной койке из-за скандалов с бывшей женой своего мужа. Пара утверждает, что Светлана Малькова причастна к травле, которой подверглась артистка в интернете и на телевидении. О том, как себя чувствует Анастасия, Sobesednik.ru рассказал её супруг Роман.

Недавно Светлана Малькова в очередной раз пришла на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», чтобы рассказать о своих отношениях с соперницей – Анастасией Макеевой. В начале лета у женщин произошла стычка, после которой у обеих остались некоторые травмы. На эфире Светлана пожаловалась на то, что именно актриса первая полезла на неё с кулаками. А также обвинила бывшего супруга Романа в том, что тот не платит алименты на их четырёх общих детей.

Стоит отметить, что Анастасия попала в больницу как раза накануне этого эфира. Не исключено, что именно новость о предстоящем выходе программы стала последней каплей, которая подтолкнула артистку к нервному срыву. Мы встретили мужа Анастасии на светском мероприятии - NUMBER ONE AWARD 2021, куда он приехал получать награду за супругу.

- Настя сейчас находится в обычной городской больнице, куда она попала по скорой, - рассказал нам Роман Мальков. – Врачи к ней отнеслись с теплотой и профессионализмом. 

- Какой диагноз поставили медики?

- Там целый букет, который мы пока не хотим озвучивать. Как только будет официальное заключение, тогда мы все расскажем. Естественно, все это последствия безумной травли со всех сторон, нечестности и однобокого суждения (общественность считает, что именно Анастасия увела Романа из семьи, - Прим. Sobesednik.ru).

Анастасия – актриса театра. Её профессия - дарить людям эмоции. Она не может отстраниться и закрыться от всех. У неё оголённая психика. По большому счету, она как ребёнок, который воспринимает информацию так, как её подают. Поэтому весь этот букет, который сейчас у неё есть, образовался именно на фоне стресса.

- Как вы поддерживаете супругу?

- Перед этим разговором с вами я не спал трое суток. Я всё время нахожусь в машине возле больницы, где лежит Настя. Мне так спокойнее. Сегодня пришёл получить за неё премию, потому что для неё важна поддержка людей. Даже врачи говорят, что это лучшее лечение.

Я с Настей не расставался с 18 августа прошлого года, когда мы объявили себя парой. С каждым днём мы привязываемся друг к другу все больше и больше, мы по-настоящему друг друга любим. И вот, в первый раз нам пришлось расстаться, когда Настя попала в больницу. Поэтому я просто не мог оставить её без поддержки.

Фото: Instagram: @makeevan

- Есть позитивная динамика в лечении?

- Слава Богу, Настя идёт на поправку. Кстати, её поддерживают все театры, в которых она служит. Надежда Бабкина сегодня позвонила, интересовалась, чем она может помочь. Так как у Насти большое количество проектов, её все везде ждут. Очень много незнакомых людей пишут ей слова поддержки в соцсети. Это все позитивно сказывается на состоянии моей супруги.

- Перед госпитализацией Анастасия говорила, что хочет улететь отдохнуть на Камчатку и Байкал. Вы решили отказаться от этой поездки?

- Как только Настя полностью поправится, мы обязательно туда отправимся. Дело в том, что в этих местах плохая связь, практически нет интернета. Там люди честные, чистые и любят с открытым сердцем. Мы хотим по максимуму отказаться от интернета, чтобы Настя смогла перезагрузиться. Как семейная пара, мы также должны все осмыслить и обновить свой разум.

- Некоторое время назад к вам с Анастасией переехал ваш старший сын Андрей. Как у него дела?

- Он поступил в учебное заведение, будет изучать строительство. Я привёз все документы из Словении (бывшая жена Романа с другими детьми живёт в Любляне. – Прим. Sobesednik.ru), которые мне долго не отдавали, и поэтому у Андрея появилась такая возможность. Но всё-таки остались некоторые судебные нюансы и поэтому сын сейчас живёт в Обнинске у бабушки с дедушкой. Но мы скоро все решим. 

- Планируете общих детей с Анастасией?

- Они у нас обязательно будут, я в этом уверен. Для этого нам нужно просто немного отдохнуть. Мы хотим девочку, мальчика, потом ещё раз девочку и так далее. Чем больше детей - тем лучше!

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