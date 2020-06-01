Дарья Мельникова: Отдых с детьми – это просто другой вид работы

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова с недавних пор – свободная женщина. Летом артистка сообщила, что развелась с актёром Артуром Смольяниновым. Пара прожила в браке почти восемь лет. На премьере фильма «Соври мне правду», Мельникова призналась, что о новых в отношениях в её жизни пока речь не идёт.

По словам Мельниковой, она пока даже не знает, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы покорить её сердце.

- Не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что я не ответила на него ещё самой себе, - пожимает плечами 29-летняя Дарья. – Я в процессе размышления над этим. Основное качество, которым должен обладать мужчина – это просто, когда женщина рядом с ним чувствует себя классно.

Лето Мельникова провела в работе – у актрисы на подходе выход нескольких интересных проектов. Но отпуск у Дарьи тоже был. Его она провела со своими сыновьями от Смольянинова – пятилетним Артуром и двухлетним Марком.

- Мы с детьми слетали на Кипр, - поделилась с Sobesednik.ru артистка. – Честно говоря, меня саму на отдыхе ничего не впечатлило. Мы просто купались в море, проводили время в отеле. Я рада, что дети отдохнули. Конечно, у меня есть помощники – няни, бабушки, но я сама в отпуске не набралась сил. Все равно, отдых с детьми – это просто другой вид работы. Вот и все!