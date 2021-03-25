Светлану Светикову "перепутали" с Дженнифер Лопес
Поклонники отметили удивительное сходство Светиковой с американской актрисой и певицей Дженнифер Лопес
37-летняя российская актриса и певица Светлана Светикова продолжает удивлять своих подписчиков отличным внешним видом и подтянутостью форм. В этот раз Светикова опубликовала в своем личном блоге в социальной сети Instagram изображение, где предстала в достаточно дерзком образе на фоне красивых волн.
«Как и обещала» – говорится в подписи к посту.
Поклонники знаменитости оценили по достоинству представленную фотографию, оставив множество комментариев. Многие, к слову, отметили удивительное сходство Светиковой с американской актрисой и певицей Дженнифер Лопес.
«Божественная женщина»;
«Фото великолепной красоты! Вы обладательница необыкновенных черт лица»;
«Мой кумир по сей день»;
«Здесь на Дженнифер Лопес похожа»;
«Я думала, это Дженнифер. Вы потрясающе прекрасны»;
«Какая гармония»;
«Ух, какие глаза», – пишут фанаты.
Теги: #Светикова, #Дженнифер Лопес, #Голливуд
Рубрика: Шоу-бизнес