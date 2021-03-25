Светлану Светикову "перепутали" с Дженнифер Лопес

37-летняя российская актриса и певица Светлана Светикова продолжает удивлять своих подписчиков отличным внешним видом и подтянутостью форм. В этот раз Светикова опубликовала в своем личном блоге в социальной сети Instagram изображение, где предстала в достаточно дерзком образе на фоне красивых волн.

«Как и обещала» – говорится в подписи к посту.