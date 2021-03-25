Сегодня, в 17:27

"Страдает из-за свадьбы Шаляпина". Внучка Гурченко задумалась о крайних мерах?

Экс-пиар-менежденр наследницы легендарной актрисы бьет тревогу

Фото: личный архив Анны Ломановой

Еще недавно внучка Гурченко делилась с нашим корреспондентом, что к Прохору Шаляпину она испытывает нежные чувства и надеется на взаимность. Но по словам экс-пиар-менеджера Елены, после женитьбы певца ее будто бы подменили.

- Лена в последнее время ведет себя очень странно, - вздыхает Анна. – Мы с моей коллегой пытаемся с ней переписываться, но на все вопросы она отвечает, что выйдет в окно. Я не исключаю, что это из-за свадьбы Прохора. Возможно, ей очень плохо от того, что ее личная жизнь не сложилась, на Шаляпина у нее были надежды.

По словам Ломановой, лично свою бывшую подопечную она не видела с начала июля.

- После того, как мы вместе с Леной посетили концерт «Эммы М», куда нас пригласила общая знакомая Мария Максимова, она меня стала избегать. При этом Лена два раза сходила на шоу «Пусть говорят», но на эфирах она молчала, - продолжает наша собеседница. – Редакторы пытались пригласить ее на другие программы, чтобы она что-то прокомментировала, но Лена на это отвечает агрессией.

К примеру, сегодня ее приглашали на программу «Звезды сошлись» поговорить о вещах, которые достались ей от бабушки. Казалось бы, тема нейтральная, однако Лена ответила деструктивно, с сарказмом и в итоге отказалась. Хотя ей предложили гонорар. Она закрылась от многих, общается только с креативным продюсером «Пусть говорят», которая якобы хочет сделать ее редактором шоу.

Фото: Личный архив Анны Ломановой

Экс-пиар-менеджер Королёвой в ужасе от того, что эфиры «Пусть говорят», на которых была Елена, как раз были посвящены свадьбе Прохора. Анна не исключает, что эти съемки нанесли внучке Гурченко психологическую травму.

- Уверена, что сидеть на чужом празднике жизни и при этом не иметь возможности высказаться было для Лены издевательством, - сетует Ломанова. – То, что она вновь связалась с «Пусть говорят», очень печально на ней откладывается. К тому же, я знаю, что Лене сейчас нужна материальная помощь, а она, видимо, бесплатно сходила на эфиры и, как вариант, еще и подписала договор с программой. Но это лишь мои догадки.

Со своей стороны, я предлагала Лене решить материальный вопрос, продав какую-нибудь недвижимость. Но она на отрез отказывается расставаться с наследством бабушки. Хотя, могла бы уже что-то продать и жить нормально.

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Расследование 2 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 1 неделю назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 недели назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 2 недели назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Шоу-бизнес 1 час назад

Аскольд Запашный: После устроенного сестрой скандала, меня от неё навсегда отвернуло

Шоу-бизнес 1 час назад

Данко: МакSим могла оказаться в больнице из-за пластики

Культура и ТВ 3 часа назад

Наталия Белохвостикова: "Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон дополняли друг друга"

Культура и ТВ 5 часов назад

Римас Туминас завершает «Войну и мир» к 100-летию Вахтанговского театра

Шоу-бизнес 8 часов назад

Шалунья: Карина Зверева взбудоражила соцсети полуголым фото

Шоу-бизнес 8 часов назад

Светлану Светикову "перепутали" с Дженнифер Лопес

Шоу-бизнес 9 часов назад

Ким Кардашьян: Настя Каменских показала свои "голливудские" формы

Спорт 9 часов назад

"Яшин, прости, мы не туда свернули": сборной России досталось от болельщиков за победу над Мальтой

Шоу-бизнес 10 часов назад

Мария Горбань – сексуальные фотографии с отдыха в Майами

Шоу-бизнес 10 часов назад

65-летняя Лариса Долина показала идеальный макияж

Шоу-бизнес 11 часов назад

"Все кашляют и все без масок": Кирилл Серебренников в свой день рождения устроил премьеру "Петровых в гриппе"

Шоу-бизнес 19 часов назад

Ида Галич назвала причину, по которой не шутит о политике

Культура и ТВ 21 час назад

"Выйти из чата": образец мошенничества в цифровую эру

Культура и ТВ 1 день назад

Мединский спас Пушкина от смертельного выстрела в новой работе комиксиста

Культура и ТВ 1 день назад

Анита Цой про Бориса Краснова: Он рвал мои сценарии и кричал: "Кто ты такая?!" И я ему благодарна

Культура и ТВ 1 день назад

Средневековый юродивый или скоморох Петр Мамонов

Культура и ТВ 1 день назад

Алла Пугачева помянула Бориса Краснова

Шоу-бизнес 1 день назад

"Не хуже Мадонны": Анастасию Волочкову отправляют на "Евровидение" от России

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика