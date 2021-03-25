"Страдает из-за свадьбы Шаляпина". Внучка Гурченко задумалась о крайних мерах?

Еще недавно внучка Гурченко делилась с нашим корреспондентом, что к Прохору Шаляпину она испытывает нежные чувства и надеется на взаимность. Но по словам экс-пиар-менеджера Елены, после женитьбы певца ее будто бы подменили.

- Лена в последнее время ведет себя очень странно, - вздыхает Анна. – Мы с моей коллегой пытаемся с ней переписываться, но на все вопросы она отвечает, что выйдет в окно. Я не исключаю, что это из-за свадьбы Прохора. Возможно, ей очень плохо от того, что ее личная жизнь не сложилась, на Шаляпина у нее были надежды.

По словам Ломановой, лично свою бывшую подопечную она не видела с начала июля.

- После того, как мы вместе с Леной посетили концерт «Эммы М», куда нас пригласила общая знакомая Мария Максимова, она меня стала избегать. При этом Лена два раза сходила на шоу «Пусть говорят», но на эфирах она молчала, - продолжает наша собеседница. – Редакторы пытались пригласить ее на другие программы, чтобы она что-то прокомментировала, но Лена на это отвечает агрессией.

К примеру, сегодня ее приглашали на программу «Звезды сошлись» поговорить о вещах, которые достались ей от бабушки. Казалось бы, тема нейтральная, однако Лена ответила деструктивно, с сарказмом и в итоге отказалась. Хотя ей предложили гонорар. Она закрылась от многих, общается только с креативным продюсером «Пусть говорят», которая якобы хочет сделать ее редактором шоу.