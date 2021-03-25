"Страдает из-за свадьбы Шаляпина". Внучка Гурченко задумалась о крайних мерах?
Экс-пиар-менежденр наследницы легендарной актрисы бьет тревогу
Еще недавно внучка Гурченко делилась с нашим корреспондентом, что к Прохору Шаляпину она испытывает нежные чувства и надеется на взаимность. Но по словам экс-пиар-менеджера Елены, после женитьбы певца ее будто бы подменили.
- Лена в последнее время ведет себя очень странно, - вздыхает Анна. – Мы с моей коллегой пытаемся с ней переписываться, но на все вопросы она отвечает, что выйдет в окно. Я не исключаю, что это из-за свадьбы Прохора. Возможно, ей очень плохо от того, что ее личная жизнь не сложилась, на Шаляпина у нее были надежды.
По словам Ломановой, лично свою бывшую подопечную она не видела с начала июля.
- После того, как мы вместе с Леной посетили концерт «Эммы М», куда нас пригласила общая знакомая Мария Максимова, она меня стала избегать. При этом Лена два раза сходила на шоу «Пусть говорят», но на эфирах она молчала, - продолжает наша собеседница. – Редакторы пытались пригласить ее на другие программы, чтобы она что-то прокомментировала, но Лена на это отвечает агрессией.
К примеру, сегодня ее приглашали на программу «Звезды сошлись» поговорить о вещах, которые достались ей от бабушки. Казалось бы, тема нейтральная, однако Лена ответила деструктивно, с сарказмом и в итоге отказалась. Хотя ей предложили гонорар. Она закрылась от многих, общается только с креативным продюсером «Пусть говорят», которая якобы хочет сделать ее редактором шоу.
Экс-пиар-менеджер Королёвой в ужасе от того, что эфиры «Пусть говорят», на которых была Елена, как раз были посвящены свадьбе Прохора. Анна не исключает, что эти съемки нанесли внучке Гурченко психологическую травму.
- Уверена, что сидеть на чужом празднике жизни и при этом не иметь возможности высказаться было для Лены издевательством, - сетует Ломанова. – То, что она вновь связалась с «Пусть говорят», очень печально на ней откладывается. К тому же, я знаю, что Лене сейчас нужна материальная помощь, а она, видимо, бесплатно сходила на эфиры и, как вариант, еще и подписала договор с программой. Но это лишь мои догадки.
Со своей стороны, я предлагала Лене решить материальный вопрос, продав какую-нибудь недвижимость. Но она на отрез отказывается расставаться с наследством бабушки. Хотя, могла бы уже что-то продать и жить нормально.
Рубрика: Шоу-бизнес