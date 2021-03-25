Шалунья: Карина Зверева взбудоражила соцсети полуголым фото
Судя по подписи к посту, фотография была сделана во время съемок сериала
Известная российская актриса Карина Зверева старается как можно чаще радовать своих подписчиков смелыми изображениями.
Недавно Зверева опубликовала в своем личном блоге в социальной сети Instagram пост, на котором актриса предстала в очень пикантном виде. Изображение, кроме как горячим, назвать нельзя. В действительности же, судя по подписи к посту, фотография была сделана во время съемок сериала, название которого пока держится в секрете.
«Хороший сериал и роль интересная. Пока это секрет, но история очень смешная, как и моя героиня. А пока снимаем и кайфуем от процесса», – говорится в подписи.
Подписчики артистки оставили множество восторженных отзывов под фотографией.
«Ауф, хороша Каринка»;
«Вот как теперь работать?»;
«Ну что тут сказать, красотка!»;
«Карина прекращай, ха-ха»;
«Красотища»;
«Шалунья», – говорят поклонники.
Теги: #Карина Зверева, #Сериалы, #Съемки, #телевидение
Рубрика: Шоу-бизнес