Сегодня, в 11:01

Шалунья: Карина Зверева взбудоражила соцсети полуголым фото

Судя по подписи к посту, фотография была сделана во время съемок сериала

Фото: instagram.com

Известная российская актриса Карина Зверева старается как можно чаще радовать своих подписчиков смелыми изображениями.

Недавно Зверева опубликовала в своем личном блоге в социальной сети Instagram пост, на котором актриса предстала в очень пикантном виде. Изображение, кроме как горячим, назвать нельзя. В действительности же, судя по подписи к посту, фотография была сделана во время съемок сериала, название которого пока держится в секрете.

«Хороший сериал и роль интересная. Пока это секрет, но история очень смешная, как и моя героиня. А пока снимаем и кайфуем от процесса», – говорится в подписи. 

Фото: instagram.com

Подписчики артистки оставили множество восторженных отзывов под фотографией.

«Ауф, хороша Каринка»;

«Вот как теперь работать?»;

«Ну что тут сказать, красотка!»;

«Карина прекращай, ха-ха»;

«Красотища»;

«Шалунья», – говорят поклонники.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 день назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Расследование 1 день назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 6 дней назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 2 недели назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Шоу-бизнес 3 часа назад

Светлану Светикову "перепутали" с Дженнифер Лопес

Шоу-бизнес 3 часа назад

Ким Кардашьян: Настя Каменских показала свои "голливудские" формы

Спорт 4 часа назад

"Яшин, прости, мы не туда свернули": сборной России досталось от болельщиков за победу над Мальтой

Шоу-бизнес 4 часа назад

Мария Горбань – сексуальные фотографии с отдыха в Майами

Шоу-бизнес 4 часа назад

65-летняя Лариса Долина показала идеальный макияж

Шоу-бизнес 6 часов назад

"Все кашляют и все без масок": Кирилл Серебренников в свой день рождения устроил премьеру "Петровых в гриппе"

Шоу-бизнес 14 часов назад

Ида Галич назвала причину, по которой не шутит о политике

Культура и ТВ 15 часов назад

"Выйти из чата": образец мошенничества в цифровую эру

Культура и ТВ 19 часов назад

Мединский спас Пушкина от смертельного выстрела в новой работе комиксиста

Культура и ТВ 19 часов назад

Анита Цой про Бориса Краснова: Он рвал мои сценарии и кричал: "Кто ты такая?!" И я ему благодарна

Культура и ТВ 19 часов назад

Средневековый юродивый или скоморох Петр Мамонов

Культура и ТВ 21 час назад

Алла Пугачева помянула Бориса Краснова

Шоу-бизнес 1 день назад

"Не хуже Мадонны": Анастасию Волочкову отправляют на "Евровидение" от России

Культура и ТВ 1 день назад

"Люди идут на поводу у совка": худрук МХТ поддержал Олега Меньшикова в вопросе увольнения актёров

Культура и ТВ 1 день назад

Бельмондо в СССР: все фильмы кумира наших женщин

Шоу-бизнес 1 день назад

“Бог даст и на ребенка”: Ольга Бузова высказалась против абортов

Туризм 1 день назад

Эксперт объяснил подорожание туров в Турцию в сентябре

Шоу-бизнес 1 день назад

7 сентября: состоится финал премии NUMBER ONE AWARD 2021 и большой концерт с участием звезд на высоте 333 метра

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика