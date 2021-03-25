Известная российская актриса Карина Зверева старается как можно чаще радовать своих подписчиков смелыми изображениями.

Недавно Зверева опубликовала в своем личном блоге в социальной сети Instagram пост, на котором актриса предстала в очень пикантном виде. Изображение, кроме как горячим, назвать нельзя. В действительности же, судя по подписи к посту, фотография была сделана во время съемок сериала, название которого пока держится в секрете.

«Хороший сериал и роль интересная. Пока это секрет, но история очень смешная, как и моя героиня. А пока снимаем и кайфуем от процесса», – говорится в подписи.