Популярная российская актриса Мария Горбань, которая не так давно родила ребенка, на регулярной основе радует своих подписчиков пикантными фотографиями.

Накануне Горбань опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram изображение, которое, судя по геолокации, было сделана в теплом Майами. На фотографии актриса проводит отдых на гидроцикле, однако ракурс фотографии в буквальном смысле привел подписчиков в восторг.