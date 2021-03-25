Мария Горбань – сексуальные фотографии с отдыха в Майами
В настоящее время актриса отдыхает в Майами
Популярная российская актриса Мария Горбань, которая не так давно родила ребенка, на регулярной основе радует своих подписчиков пикантными фотографиями.
Накануне Горбань опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram изображение, которое, судя по геолокации, было сделана в теплом Майами. На фотографии актриса проводит отдых на гидроцикле, однако ракурс фотографии в буквальном смысле привел подписчиков в восторг.
Поклонники знаменитости по достоинству оценили изображение, оставив множество горячих комментариев.
«Мне нравится ваш декретный отпуск. Просто огонь»
«Но всё равно так не бывает, как можно быть такой красивой»
«Тот самый момент, когда жопушка – супер орешек»
«Смотришь на тебя – и глаз радуется»
«А попа то какая, побольше стала»
«Amazing!» – пишут восторженные фанаты.
Теги: #Мария Горбань, #отпуск, #Майами
Рубрика: Шоу-бизнес