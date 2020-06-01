Комик Соболев заплатит 100 тысяч тольяттинцу, которого назвал геем
Юрист из Тольятти Леонид Тарантов выиграл суд против комика Ильи Соболева
Юрист из Тольятти Леонид Тарантов выиграл суд против комика Ильи Соболева. Ранее житель Самарской области оказался оскорблен шуткой, отправленной в его адрес на съемках YouTube-шоу «Можно ваш телефончик?»
На шоу приглашенный гость по заданию Соболева должен был отправить на рандомный телефонный номер аудиосообщение: «Почему о том, что ты [гей], я узнаю в последнюю очередь?»
В кадре мелькнуло и фото Леонида Тарантова, который стал жертвой этого розыгрыша.
Когда запись оказалась в Сети, адвокат узнал об этом и обратился в суд. Он запросил 84 миллиона за моральный ущерб.
Суд проходил в Петербурге. Тольяттинцу присудили моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей, дабы он не обогатился, пишет телеграм-канал Mash. Сам Соболев считает, что и это слишком много, поскольку они в своем шоу «сделали его популярным».
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Рубрика: Шоу-бизнес