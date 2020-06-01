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Комик Соболев заплатит 100 тысяч тольяттинцу, которого назвал геем

Юрист из Тольятти Леонид Тарантов выиграл суд против комика Ильи Соболева

Фото: скриншот

Илья Соболев

Юрист из Тольятти Леонид Тарантов выиграл суд против комика Ильи Соболева. Ранее житель Самарской области оказался оскорблен шуткой, отправленной в его адрес на съемках YouTube-шоу «Можно ваш телефончик?»

На шоу приглашенный гость по заданию Соболева должен был отправить на рандомный телефонный номер аудиосообщение: «Почему о том, что ты [гей], я узнаю в последнюю очередь?»

В кадре мелькнуло и фото Леонида Тарантова, который стал жертвой этого розыгрыша.

Когда запись оказалась в Сети, адвокат узнал об этом и обратился в суд. Он запросил 84 миллиона за моральный ущерб.

Суд проходил в Петербурге. Тольяттинцу присудили моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей, дабы он не обогатился, пишет телеграм-канал Mash. Сам Соболев считает, что и это слишком много, поскольку они в своем шоу «сделали его популярным».

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