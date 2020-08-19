Ким Кардашьян: Настя Каменских показала свои "голливудские" формы
Певица находится в Турции на гастролях
Популярная украинская певица Настя Каменских постоянно радует своих поклонников пикантными фотографиями.
Накануне супруга рэпера Потапа разместила на своей личной страничке в социальной сети Инстаграм изображение, которое было сделано в солнечной Турции. На фотографии певица предстала в шикарном купальнике, который лишь подчеркнул шикарные формы артистки. К слову, Настя Каменских находится там на гастролях, о чем свидетельствует подпись к посту.
«Гастроли. Сегодня мы с вами», – гласит краткая подпись под фотографией.
Фанаты знаменитости оставили множество восторженных отзывов под изображением, продолжая наслаждаться внешностью знаменитости.
«Неотразимая и талантливая»;
«Успеха»;
«Красотка»;
«Попа – как у Ким Кардашьян»;
«Прекрасная Анастасия»;
«Уф какая бейба»;
«У вас такая фигура! Смотрю и глаз не оторвать»;
«Хорошая грудь», – восхищаются в комментариях.
Теги: #Настя Каменских, #Турция, #Гастроли
Рубрика: Шоу-бизнес