Популярная украинская певица Настя Каменских постоянно радует своих поклонников пикантными фотографиями.

Накануне супруга рэпера Потапа разместила на своей личной страничке в социальной сети Инстаграм изображение, которое было сделано в солнечной Турции. На фотографии певица предстала в шикарном купальнике, который лишь подчеркнул шикарные формы артистки. К слову, Настя Каменских находится там на гастролях, о чем свидетельствует подпись к посту.

«Гастроли. Сегодня мы с вами», – гласит краткая подпись под фотографией.