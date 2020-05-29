Сегодня, в 17:34

Данко: МакSим могла оказаться в больнице из-за пластики

Певец продолжает сомневаться в тяжелой болезни коллеги

Фото: Instagram danko_star

Певица МакSим, которая больше месяца пролежала в коме, первого сентября отвела свою дочь в школу. Также артистка дала первое интервью после тяжелой болезни Ивану Урганту. Певец Данко, который и до этого сомневался в подлинности информации о тяжелом состоянии певицы, сейчас и вовсе сделал вывод, что артистка могла лежать в больнице из-за пластической операции. Подробностями он поделился с Sobesednik.ru.

Напомним, что по официальной информации, Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) была подключена к ИВЛ, а потом к ЭКМО и поражение ее легких составляло 80 процентов. Данко очень удивлен тому, что вскоре после выписки из больницы, певица смогла пойти на школьную линейку. 

- Мне когда-то делали операцию, которая длилась шесть часов. После этого я три дня не мог ходить в туалет, - говорит 52-летний Данко. – Мне просто проткнули живот, и я в пакет писал, потому что шевелиться было нельзя. И это всего лишь после наркоза.

Я знаю, что такое тяжелейшая реабилитация. На каблуках точно в этот период не походишь. Вся эта история с МакSим – это недочет ее пиарщиков. С таким же успехом можно сказать, что человек потерял руку, а потом она у него выросла. Такого не бывает!
Фото: Instagram: @maksimartist

Ивану Урганту МакSим дала интервью по телефону. По словам артистки, на ней все заживает «как на собаке».

- Почему она дала именно аудио-интервью? - задается вопросом певец. – Боится показать свое лицо? Может быть, потому что остались шрамы после пластики? Я могу ошибаться, но это мои рассуждения вслух.

Не понимаю, почему на меня продолжают обижаться фанаты МакSим. Мне пишут: «Пусть твои дети сгорят, мы хотим посмотреть, как их едят черви!», «Твоя мать – шлюха!», «Надо, чтобы тебя на трусы спустили, ты певец одной песни!». Все эти проклятия я удаляю. В суд на этих людей не подашь, так как их личности скрыты.

Хочется отметить, что людей, которые считают тяжелую болезнь МакSим обманом, тоже много. Но они почему-то мне пишут только в личные сообщения. Люди боятся идти наперекор общему мнению, вот и все.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Расследование 2 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 1 неделю назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 недели назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 2 недели назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Шоу-бизнес 1 час назад

Аскольд Запашный: После устроенного сестрой скандала, меня от неё навсегда отвернуло

Шоу-бизнес 1 час назад

"Страдает из-за свадьбы Шаляпина". Внучка Гурченко задумалась о крайних мерах?

Культура и ТВ 3 часа назад

Наталия Белохвостикова: "Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон дополняли друг друга"

Культура и ТВ 5 часов назад

Римас Туминас завершает «Войну и мир» к 100-летию Вахтанговского театра

Шоу-бизнес 8 часов назад

Шалунья: Карина Зверева взбудоражила соцсети полуголым фото

Шоу-бизнес 8 часов назад

Светлану Светикову "перепутали" с Дженнифер Лопес

Шоу-бизнес 9 часов назад

Ким Кардашьян: Настя Каменских показала свои "голливудские" формы

Спорт 9 часов назад

"Яшин, прости, мы не туда свернули": сборной России досталось от болельщиков за победу над Мальтой

Шоу-бизнес 10 часов назад

Мария Горбань – сексуальные фотографии с отдыха в Майами

Шоу-бизнес 10 часов назад

65-летняя Лариса Долина показала идеальный макияж

Шоу-бизнес 11 часов назад

"Все кашляют и все без масок": Кирилл Серебренников в свой день рождения устроил премьеру "Петровых в гриппе"

Шоу-бизнес 19 часов назад

Ида Галич назвала причину, по которой не шутит о политике

Культура и ТВ 21 час назад

"Выйти из чата": образец мошенничества в цифровую эру

Культура и ТВ 1 день назад

Мединский спас Пушкина от смертельного выстрела в новой работе комиксиста

Культура и ТВ 1 день назад

Анита Цой про Бориса Краснова: Он рвал мои сценарии и кричал: "Кто ты такая?!" И я ему благодарна

Культура и ТВ 1 день назад

Средневековый юродивый или скоморох Петр Мамонов

Культура и ТВ 1 день назад

Алла Пугачева помянула Бориса Краснова

Шоу-бизнес 1 день назад

"Не хуже Мадонны": Анастасию Волочкову отправляют на "Евровидение" от России

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика