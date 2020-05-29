Данко: МакSим могла оказаться в больнице из-за пластики

Певица МакSим, которая больше месяца пролежала в коме, первого сентября отвела свою дочь в школу. Также артистка дала первое интервью после тяжелой болезни Ивану Урганту. Певец Данко, который и до этого сомневался в подлинности информации о тяжелом состоянии певицы, сейчас и вовсе сделал вывод, что артистка могла лежать в больнице из-за пластической операции. Подробностями он поделился с Sobesednik.ru.

Напомним, что по официальной информации, Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) была подключена к ИВЛ, а потом к ЭКМО и поражение ее легких составляло 80 процентов. Данко очень удивлен тому, что вскоре после выписки из больницы, певица смогла пойти на школьную линейку.

- Мне когда-то делали операцию, которая длилась шесть часов. После этого я три дня не мог ходить в туалет, - говорит 52-летний Данко. – Мне просто проткнули живот, и я в пакет писал, потому что шевелиться было нельзя. И это всего лишь после наркоза.

Я знаю, что такое тяжелейшая реабилитация. На каблуках точно в этот период не походишь. Вся эта история с МакSим – это недочет ее пиарщиков. С таким же успехом можно сказать, что человек потерял руку, а потом она у него выросла. Такого не бывает!