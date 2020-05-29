Данко: МакSим могла оказаться в больнице из-за пластики
Певец продолжает сомневаться в тяжелой болезни коллеги
Певица МакSим, которая больше месяца пролежала в коме, первого сентября отвела свою дочь в школу. Также артистка дала первое интервью после тяжелой болезни Ивану Урганту. Певец Данко, который и до этого сомневался в подлинности информации о тяжелом состоянии певицы, сейчас и вовсе сделал вывод, что артистка могла лежать в больнице из-за пластической операции. Подробностями он поделился с Sobesednik.ru.
Напомним, что по официальной информации, Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) была подключена к ИВЛ, а потом к ЭКМО и поражение ее легких составляло 80 процентов. Данко очень удивлен тому, что вскоре после выписки из больницы, певица смогла пойти на школьную линейку.
- Мне когда-то делали операцию, которая длилась шесть часов. После этого я три дня не мог ходить в туалет, - говорит 52-летний Данко. – Мне просто проткнули живот, и я в пакет писал, потому что шевелиться было нельзя. И это всего лишь после наркоза.
Я знаю, что такое тяжелейшая реабилитация. На каблуках точно в этот период не походишь. Вся эта история с МакSим – это недочет ее пиарщиков. С таким же успехом можно сказать, что человек потерял руку, а потом она у него выросла. Такого не бывает!
Ивану Урганту МакSим дала интервью по телефону. По словам артистки, на ней все заживает «как на собаке».
- Почему она дала именно аудио-интервью? - задается вопросом певец. – Боится показать свое лицо? Может быть, потому что остались шрамы после пластики? Я могу ошибаться, но это мои рассуждения вслух.
Не понимаю, почему на меня продолжают обижаться фанаты МакSим. Мне пишут: «Пусть твои дети сгорят, мы хотим посмотреть, как их едят черви!», «Твоя мать – шлюха!», «Надо, чтобы тебя на трусы спустили, ты певец одной песни!». Все эти проклятия я удаляю. В суд на этих людей не подашь, так как их личности скрыты.
Хочется отметить, что людей, которые считают тяжелую болезнь МакSим обманом, тоже много. Но они почему-то мне пишут только в личные сообщения. Люди боятся идти наперекор общему мнению, вот и все.
Теги: #Шоу-бизнес, #Данко, #певица Максим, #Знаменитости, #новости звезд
Рубрика: Шоу-бизнес