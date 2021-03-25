65-летняя Лариса Долина показала идеальный макияж
Фанаты знаменитости оценили по достоинству представленное изображение
65-летняя российская певица Лариса Долина удивляет своих поклонников шикарным внешним видом.
На этот раз Лариса Александровна опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram изображение, где предстала в непревзойденном вечернем образе.
В подписи к посту артистка процитировала стихотворение Высоцкого и пожелала всем доброй ночи.
Фанаты знаменитости оценили по достоинству представленное изображение, оставив множество восторженных комментариев.
«Какая красивая женщина»;
«Лариса, ваше творчество, это целый мир, мир музыки и любви, в который вы всегда окунаете нас. Пусть ваше творчество ещё очень долго радует нас»;
«Вы прекрасны!»;
«Вы очень красивы!»;
«Очень вы эффектная и красивая женщина, Лариса»;
«Спасибо, что вы есть», - пишут в комментариях.
Теги: #Лариса Долина, #Макияж, #Косметика
Рубрика: Шоу-бизнес