65-летняя российская певица Лариса Долина удивляет своих поклонников шикарным внешним видом.

На этот раз Лариса Александровна опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram изображение, где предстала в непревзойденном вечернем образе.

В подписи к посту артистка процитировала стихотворение Высоцкого и пожелала всем доброй ночи.

Фанаты знаменитости оценили по достоинству представленное изображение, оставив множество восторженных комментариев.

«Какая красивая женщина»;

«Лариса, ваше творчество, это целый мир, мир музыки и любви, в который вы всегда окунаете нас. Пусть ваше творчество ещё очень долго радует нас»;

«Вы прекрасны!»;

«Вы очень красивы!»;

«Очень вы эффектная и красивая женщина, Лариса»;

«Спасибо, что вы есть», - пишут в комментариях.