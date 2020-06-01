Жгучая брюнетка: дочь певицы Валерии кардинально сменила имидж
В этот раз изменения коснулись цвета волос артистки
Дочь известной эстрадной певицы Валерии Шена Шульгина давно привыкла удивлять поклонников самыми оригинальными и смелыми образами. К примеру, совсем недавно 28-летня наследница певицы, которая, к слову, также решила пойти по стопам матери и развивает эстрадную карьеру, устроила очередной эксперимент со своей внешностью.
В этот раз изменения коснулись цвета волос артистки. Если прежде она довольно долго носила блондинистый пикси, то с недавних пор превратилась в жгучую брюнетку. Результатами этих преображений Шена Шульгина поделилась с подписчиками своей странички в социальной сети Instagram.
Поклонники девушки восприняли эти изменения весьма позитивно, а потому в буквальном смысле засыпали ее комплиментами в комментариях. Впрочем, нашлись и те, кто даже не удивился столь резкой смене имиджа, отметив, что наследница звезды отечественной эстрады давно демонстрирует особенную страсть к подобным экспериментам. К примеру, в свое время она уже была и блондинкой, и даже красилась в огненно-красный. Более того, несколько лет тому назад Шульгина распрощалась с длинными волосами.
Примечательно, что свою оценку изменения во внешности Шены Шульгиной дала и ее звездная мать, а также король российской эстрады Филипп Киркоров.
Стоит отметить, что Шена была рождена Валерией в браке с Александром Шульгиным. При рождении девушка получила имя Анна, но в 2021 году решила сменить его на свой сценический псевдоним. Звездная мать, к слову, не стала возражать против этого решения наследницы, и даже старается поддерживать ее в любых начинаниях.
Теги: #Шульгина, #Валерия, #Образ
Рубрика: Шоу-бизнес