Дочь известной эстрадной певицы Валерии Шена Шульгина давно привыкла удивлять поклонников самыми оригинальными и смелыми образами. К примеру, совсем недавно 28-летня наследница певицы, которая, к слову, также решила пойти по стопам матери и развивает эстрадную карьеру, устроила очередной эксперимент со своей внешностью.

В этот раз изменения коснулись цвета волос артистки. Если прежде она довольно долго носила блондинистый пикси, то с недавних пор превратилась в жгучую брюнетку. Результатами этих преображений Шена Шульгина поделилась с подписчиками своей странички в социальной сети Instagram.

Поклонники девушки восприняли эти изменения весьма позитивно, а потому в буквальном смысле засыпали ее комплиментами в комментариях. Впрочем, нашлись и те, кто даже не удивился столь резкой смене имиджа, отметив, что наследница звезды отечественной эстрады давно демонстрирует особенную страсть к подобным экспериментам. К примеру, в свое время она уже была и блондинкой, и даже красилась в огненно-красный. Более того, несколько лет тому назад Шульгина распрощалась с длинными волосами.